Joana Marques Alves reforça equipa da pbbr
Joana Marques Alves integrou a equipa de fiscal da pbbr na qualidade de associada principal. A advogada transita da RFF Lawyers.
A pbbr reforçou a equipa de fiscal com a associada principal Joana Marques Alves. A advogada transita da RFF Lawyers.
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“A integração da Joana enquadra-se numa estratégia de reforço de uma área essencial para a pbbr, dando resposta às necessidades dos nossos clientes, que enfrentam enquadramentos fiscais cada vez mais complexos”, sublinha em comunicado a sócia Tânia Ferreira Osório.
O seu percurso profissional conta pela passagem na RFF Lawyers, onde era coordenadora da equipa de Private Clients (área fiscal e de imigração), e na Caiado Guerreiro.
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Joana Marques Alves reforça equipa da pbbr
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