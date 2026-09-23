Kristin. Apenas 7% das empresas têm seguro para a área produtiva

O coordenador da Estrutura de Missão para a Reconstrução Centro, criada na sequência do mau tempo do início do ano, alertou esta quarta-feira que apenas 7% das empresas do país têm seguro para a área produtiva e insistiu na universalização dos seguros.

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“Se mais de 50% das habitações não têm seguro, nas empresas é pelo menos um terço, o que é, de facto, um número assustador, mas assusta outros, é que só 7% das empresas do nosso país têm segurada a parte da produção“, declarou Paulo Fernandes, destacando que, neste aspeto, há uma questão essencial, que é a tal manutenção do país em produção”.

O coordenador falava na comissão de Economia e Coesão Territorial no âmbito de uma audição, a requerimento do PCP, sobre a “falta de resposta que permanece para a recuperação na sequência das intempéries em múltiplas vertentes da vida das populações” das regiões afetadas.

“Quando só 7% da nossa estrutura produtiva está segurada, já não é só o edifício, já não são as máquinas, porque, no limite, o mais importante são as encomendas, é manter a economia a funcionar, é manter os postos de trabalho“, observou.

Para este responsável, essa é uma questão que “deve, obviamente, obrigar a refletir”, salientando que, “no setor agrícola, a situação ainda é pior”, enquanto no setor florestal “praticamente não há nada segurado”.

Paulo Fernandes referiu que Portugal tem “um problema não só de falta de muitas infraestruturas e equipamentos que não estão segurados, como mesmo os que estão segurados, olhando mais fino para os seus valores que estão assegurados e o que é que está segurado, também temos problemas que é preciso sublinhar”.

Afirmando acreditar que, no âmbito do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), está para breve, no âmbito do PTRR, o Governo está a preparar legislação associada” ao “princípio da universalização dos seguros, que é uma legislação que, seguramente, pode fazer a diferença”.

O coordenador da Estrutura de Missão reiterou que “o princípio da universalização é muito importante, porque pode, no limite, criar políticas mais de redistribuição do custo entre setores, entre atividades”.

“Não podemos ter um país em que só 25% ou 20% do dano conseguimos recuperar através das seguradoras, isso não é possível até porque as alterações climáticas estão aí, os acontecimentos vão continuar”, avisou.

O PTRR é um programa de resposta à catástrofe climática que assolou várias regiões do país entre 28 janeiro (depressão Kristin) e 15 de fevereiro, e que visa preparar o país “para um futuro mais seguro, resiliente e competitivo”, segundo o Governo.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metades das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.