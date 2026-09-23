Maria José Costeira eleita vice-presidente do Tribunal Geral da União Europeia

Após a eleição do cipriota Savvas Papasavvas como presidente do Tribunal Geral da União Europeia (TGUE), a juíza portuguesa Maria José Costeira foi eleita, pelos seus pares, vice-presidente do mesmo órgão, para o período compreendido entre 23 de setembro de 2026 e 31 de agosto de 2028.

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Maria José Costeira foi nomeada juíza no Tribunal Geral em 19 de setembro de 2016 e exerceu as funções de presidente de Secção entre 30 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2025.

A nova vice-presidente do TGUE licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1991 e frequentou, em 2001, estudos pós-universitários em Direito da Propriedade Intelectual na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi nomeada juíza em 1995, tendo passado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, Tribunal Judicial da Comarca de Ferreira do Zêzere, Tribunal da Pequena Instância Criminal de Lisboa, Tribunal do Comércio da Comarca de Lisboa, bem como pelo Tribunal da Relação de Coimbra.

Para além de dar aulas, Maria José Costeira foi secretária-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, entre 2012 e 2015, associação de que foi em seguida presidente até 2016.