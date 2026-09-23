Meo faz parceria com Eutelsat para oferecer conectividade com satélites de órbita baixa

A Meo passa a disponibilizar em Portugal os serviços de conectividade em Órbita Terrestre Baixa (LEO) da Eutelsat, através da constelação OneWeb. Com este serviço é possível manter comunicações em zonas sem cobertura de rede ou em situações de crise em que a rede está comprometida. É uma camada extra para a resiliência da rede.

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“O futuro das telecomunicações não está assente numa única tecnologia, mas na sua combinação inteligente”, destacou Ana Figueiredo, CEO do Meo, durante o anúncio do acordo com a operadora de satélites Eutelsat, que decorreu esta quarta-feira na embaixada francesa em Lisboa.

Não se trata de substituir rede móvel, fixa ou fibra, mas de adicionar “uma nova camada de arquitetura” e, com isso, garantir maior resiliência em situações de emergência ou zonas sem cobertura, como aviões, por exemplo.

“Não é só para zonas sem cobertura, mas em situações em que a rede está comprometida”, destaca Ana Figueiredo, para “limitar o impacto do inesperado”.

A ligação da Eutelsat a Portugal e à Meo não é de hoje. A empresa francesa, com forte participação do Estado francês, tem antenas da constelação OneWeb no Teleporto de Alfouvar, em Sintra.

“Somos o único a operar a única constelação LEO que não é chinesa ou americana”, destacou o CEO da Eutelsat, Jean-Francois Fallacher.

Um aspeto também destacado por Ana Figueiredo. “Isto também é uma parceria europeia e devemos enfatizar isso”, disse, considerando que é a prova de que a Europa pode “construir”. “É assim que a Europa fica mais forte”, diz.

A constelação OneWeb possui atualmente cerca de 650 satélites em órbita terrestre baixa. No dia 10 de setembro, a Eutelsat encomendou 229 satélites à Airbus Defence and Space através de uma Autorização para Prosseguir (ATP, na sigla em inglês). Estes serão adicionados aos 440 satélites já adquiridos da Airbus, elevando o total de novos satélites OneWeb em parceria com a Airbus para 669 satélites.

O tema ganha relevância num momento em que a Europa está a investir para garantir soberania em termos de espaço.

A Eutelsat faz parte do consórcio SpaceRise, que está a construir a IRIS 2, a constelação no qual deverá ser investido mais de 15 mil milhões. Constelação que a Meo e a Thales em Portugal querem fornecer, com serviços de gateway a partir de Alfouvar e do teleporto de Santa Maria, com apoio do Governo português.