Montenegro recusa “contradição” entre subida do custo de vida e elogios à economia portuguesa

Em Nova Iorque, onde participou na última assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) presidida por António Guterres, o primeiro-ministro recusou uma “contradição” entre o aumento galopante do custo de vida para os portugueses e os elogios que o andamento da economia portuguesa tem recebido por estes dias no plano internacional.

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“De facto, há uma espécie de confronto entre as duas realidades“, começou por responder aos jornalistas presentes. Por um lado, Portugal está hoje com um “reconhecimento internacional elevadíssimo”, disse, recordando os comentários feitos pela presidente da bolsa de valores de Nova Iorque, Lynn Martin, que disse que Portugal é uma economia “exemplar”.

Por outro lado, reconheceu que o país está a “sofrer na pele” o aumento dos preços, “que as pessoas sentem quando vão a um posto de abastecimento” e também em alguns produtos mais expostos aos custos da energia. Este cenário “não gera otimismo, mas apreensão“, indicou, acrescentando: “temos de saber lidar com as duas coisas; é uma realidade com duas vertentes, não uma contradição“.

Poucos dias após comentar que no conflito do Médio Oriente está a ser seguido “um caminho estúpido, do ponto de vista económico e social”, o governante reforçou esta quarta-feira, em declarações reproduzidas pela RTP, que essa é “uma crítica geral” e dirigida “aos que não tem capacidade de superar o bloqueio”.

Essa crítica inclui Donald Trump? “Inclui todos. Isto é um absurdo, nós estamos todos a ser prejudicados, estamos todos a ser penalizados, estamos todos a contribuir para que o ambiente, a atmosfera social e económica à volta do mundo seja mais pesado e que as dificuldades apareçam na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida das instituições e das organizações também”, respondeu.

Negócio da REN beneficiou pessoas ligadas ao Governo? “Disparate”

Instado a comentar as declarações feitas na véspera pelo presidente do Chega, André Ventura, que sugeriu que o negócio da REN “acabou por beneficiar algumas pessoas, algumas delas, direta ou indiretamente, ligadas ao Governo”, Luís Montenegro respondeu que tais afirmações são um “disparate”.

Já na manhã desta quarta-feira no Parlamento, questionado sobre eventuais interesses financeiros dos responsáveis políticos que tiveram conhecimento da operação, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, garantiu que nenhum dos governantes envolvidos tinha ações da REN.

A informação coincide com o esclarecimento divulgado pelo Governo, segundo o qual apenas seis governantes tiveram conhecimento prévio dos termos concretos da operação: o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, a ministra do Ambiente e Energia, o secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, o secretário de Estado do Tesouro e Finanças e o secretário de Estado da Energia.

Guterres “tem vindo a afirmar-se como grande referência moral das nações”

Na última assembleia-geral da ONU presidida por António Guterres, o primeiro-ministro elogiou ainda o antigo primeiro-ministro socialista. “Tem vindo a afirmar-se e é a grande referência moral das nações e da concertação das nações a nível mundial“, elencando o esforço que tem feito “para fazer cumprir a carta das Nações Unidas, do direito humanitário, à preocupação com os grandes desafios da humanidade para o futuro”.

“A ONU nem sempre tem alcançado esses objetivos, que são a essência da organização, mas não é por responsabilidade nem falta de esforço do secretário-geral, é por posições de membros permanentes do conselho de segurança”, frisou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro defendeu ainda ser necessário sensibilizar os líderes políticos “para a necessidade de construírem pontes e se aproximarem, muitas vezes, de posicionamentos que são à partida divergentes”.