Nova SBE alarga a todo o país programa gratuito de literacia financeira

A Nova SBE decidiu alargar o seu programa de formação gratuito em literacia financeira. Nesta edição — cujas candidaturas estão abertas até 16 de novembro –, podem participar não só empresas com trabalhadores nos 50 municípios onde haverá aulas presenciais, mas também aquelas que estejam noutras regiões do país, através de formação online.

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“Até ao dia 16 de novembro, podem inscrever-se no programa empresas com quatro ou mais trabalhadores de todo o território de Portugal Continental. As formações do ‘Finanças para Todos Empresas’ terão início em março de 2027 e decorrerão em formato presencial em 50 municípios, sendo disponibilizadas às empresas sediadas nos restantes concelhos de Portugal Continental formações online“, anunciou esta quarta-feira a escola de negócios dirigida por Pedro Oliveira.

Esta formação será ministrada por formadores da Nova SBE e abrangerá três áreas centrais das finanças pessoais: a gestão financeira e poupança (orçamento familiar, organização financeira e preparação para imprevistos), crédito e serviços financeiros (crédito, risco de sobre-endividamento, serviços financeiros e segurança digital) e investimento e futuro financeiro (investimento e preparação da reforma).

Segundo a nota enviada às redações, este programa terá uma duração total de dez horas em horários laboral, pelo que pode ser contabilizado para o cumprimento das horas de formação previstas no Código do Trabalho.

Quanto aos municípios onde será possível fazer esta formação em formato presencial, a Nova SBE identifica os seguintes: Albergaria-a-Velha, Santa Maria da Feira, Beja, Odemira, Barcelos, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Figueira da Foz, Faro, Loulé, Portimão, Guarda, Alcobaça, Leiria, Pombal, Alenquer, Amadora, Azambuja, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Portalegre, Amarante, Felgueiras, Gondomar, Maia, Paços de Ferreira, Penafiel, Porto, Santo Tirso, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Santarém, Almada, Seixal, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Nos restantes municípios de Portugal Continental, a formação será disponibilizada online.

Na primeira edição deste programa, inscreveram-se mais de 2.800 trabalhadores, num total de 560 empresas. Destas, a maioria (86%) encaixa na categoria de micro ou pequenas empresas. Mais de metade dos trabalhadores tinha entre 35 e 54 anos, e a participação foi mais elevada entre as mulheres do que entre os homens.

“Portugal continua a apresentar níveis de literacia financeira abaixo da média da União Europeia. Segundo dados da Comissão Europeia de 2023, apenas 42% dos adultos portugueses têm conhecimentos financeiros básicos, face a uma média europeia de 52%”, salienta a Nova SBE.

“A falta de conhecimentos financeiros pode aumentar a vulnerabilidade das famílias e afetar o bem-estar, a motivação, o absentismo e a produtividade no trabalho. Para as empresas, o ‘Finanças para Todos Empresas’ apresenta-se como uma formação sem custos que permite apoiar o bem-estar financeiro das equipas e, ao mesmo tempo, cumprir parte das obrigações legais de formação profissional enquanto, para os trabalhadores, o programa surge como uma oportunidade de ganhar autonomia e confiança em decisões do dia a dia (gerir o orçamento familiar, escolher um crédito, investir ou preparar a reforma)”, remata a escola.