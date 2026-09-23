Nuno Botelho reeleito presidente da Associação Comercial do Porto. Conheça a direção

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Nuno Botelho foi reeleito presidente da Associação Comercial do Porto (ACP-CCIP), um cargo que ocupa desde 2013, quando sucedeu a Rui Moreira, que nessa altura avançou com a primeira candidatura vitoriosa à presidência da Câmara.

A Assembleia Geral realizada esta terça-feira votou ainda a manutenção de Álvaro Costa como vice-presidente, com o núcleo de gestão do presidente a ser composto ainda por Filipe Avides Moreira (1.º secretário) e António Ricca (2.º secretário)

Cristina Passos, Gonçalo Lobo Xavier, Jorge Macedo, Jorge Queiroz Machado, José Manuel Fortunato, Maria José Barros, Miguel Franco, Nuno Lameiras, Ricardo Fonseca, Rosário Gambôa e Vasco Moura Ramos são os restantes elementos da direção da associação fundada em 1834.

Iniciamos este novo mandato num contexto marcado por profundas transformações económicas, sociais e geopolíticas, que exigem uma resposta concertada entre os setores público e privado. Nuno Botelho Presidente da Associação Comercial do Porto

Sublinhando o atual “contexto marcado por profundas transformações económicas, sociais e geopolíticas, que exigem uma resposta concertada entre os setores público e privado”, Botelho promete “assumir um papel ativo na defesa dos interesses da região Norte e do tecido empresarial, promovendo o debate, a produção de conhecimento e a construção de soluções para os desafios do futuro”.

O líder dos patrões portuenses, que é licenciado em Direito pela Católica e pós-graduado em Banca, Bolsa e Seguros pela Universidade de Coimbra, está a coordenar com o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e o socialista Sérgio Sousa Pinto o estudo “Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal”, que na versão preliminar diagnosticou um país “bloqueado” num “equilíbrio de baixo crescimento”.

A versão final do estudo, que procura as razões por que “Portugal tem crescido pouco, perdeu posição relativa na União Europeia e continua sem convergir de forma sustentada com as economias mais desenvolvidas”, vai ser apresentada no final deste ano e entregue ao Presidente da República e ao Governo, sendo apresentado como “o contributo da mais antiga associação empresarial portuguesa para lançar o debate informado deste tema estrutural para o desenvolvimento do país”.

Com experiência empresarial nos setores do turismo, dos eventos e do vinho, Nuno Botelho é membro do conselho fiscal da The Fladgate Partnership (dona da Taylor’s, entre outras marcas de vinho do Porto e projetos turísticos) e do conselho consultivo da seguradora Sabseg. Entre outros cargos, é atualmente vice-presidente do Conselho Geral da CIP – Confederação Empresarial do Portugal.