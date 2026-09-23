O seu salário é alto ou baixo? Nova ferramenta ajuda a comparar com mercado

Sabe se o seu salário está alinhado com a média, se é superior ou inferior a esse valor? Há uma nova ferramenta que permite comparar a remuneração com as referências do mercado, tendo em conta a função, a experiência, a área de especialização, a região e até o tipo de organização.

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“A Hays Portugal lança o Comparador Salarial Hays, uma ferramenta digital que permite aos profissionais perceber como a sua remuneração se posiciona face aos valores praticados no mercado“, anunciou esta quarta-feira essa consultora de recursos humanos.

Esta nova ferramenta — que pode ser usada de forma gratuita através deste link — utiliza os benchmarks salariais feitos pela própria Hays, mas também o conhecimento de mercado dos seus consultores.

Para obter uma referência, o utilizador precisa apenas de introduzir a informação sobre a sua área de especialização, função, tipo de organização, experiência profissional, região e salário bruto anual.

Por exemplo, um profissional da área comercial no retalho de moda, com a função de supervisor de lojas, com um salário brutal anual de 30 mil euros em Lisboa está acima da média de mercado (que ronda os 29 mil euros).

Segundo a Hays, o lançamento desta ferramenta acontece numa altura em que a remuneração continuar a ter um peso significativo nas decisões de carreira.

Em concreto, 44% dos profissionais qualificados mudaram de emprego ou fizeram uma alteração relevante na carreira no último ano. Entre os principais motivos, estão a procura de progressão na carreira (36%) e de melhores condições salariais (29%).

“Num mercado de trabalho cada vez mais transparente e competitivo, a informação salarial deixou de ser apenas uma curiosidade para passar a ser uma ferramenta de decisão. Queremos democratizar o acesso a dados credíveis do mercado, permitindo que cada profissional compreenda o seu valor, tome decisões de carreira mais informadas e negoceie o seu futuro com maior confiança”, salienta Paula Baptista, managing director da Hays Portugal.