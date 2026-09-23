OCDE revê em baixa crescimento da Zona Euro para 1% em 2027

⚡ ECO Fast A OCDE reviu as suas projeções para a economia mundial, prevendo um crescimento global moderado de 2,9% em 2026, condicionado por conflitos e preços de energia.

Para a Zona Euro, a OCDE estima um crescimento de 1% em 2026 e 2027, com a inflação a manter-se elevada devido à subida dos preços do gás.

A organização alerta para riscos como a instabilidade nos mercados petrolíferos e recomenda que os bancos centrais ajustem as taxas de juro para controlar a inflação.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu esta quarta-feira as suas projeções para a economia mundial, apontando para um crescimento global “moderado” em 2026, com a guerra no Médio Oriente e a subida dos preços da energia a condicionarem o desempenho das principais economias.

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No relatório “Interim Economic Outlook”, intitulado “A resistir a choques sucessivos”, a organização com sede em Paris estima agora um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial de 2,9% em 2026 e de 3% em 2027, valores próximos dos apontados em junho, mas que escondem “um padrão diferente de crescimento trimestral”, justificado pela persistência do choque nos preços das matérias-primas.

Para a Zona Euro, a OCDE aponta agora para um crescimento de 1,0% em 2026 e em 2027, uma revisão em alta de duas décimas para 2026 face a junho, mas em baixa de duas décimas para 2027. “Prevê-se que o PIB da Zona Euro suba 1% tanto em 2026 como em 2027, com a procura a reforçar-se quando os preços da energia normalizarem e as novas iniciativas de defesa ganharem ritmo”, lê-se no relatório publicado esta quarta-feira.

A inflação deverá manter-se elevada na Zona Euro no curto prazo, em parte devido à recente subida acentuada dos preços do gás, antes de abrandar ligeiramente, caindo de 3% em 2026 para 2,9% em 2027. OCDE Relatório 'Interim Economic Outlook' de setembro 2026

Já a inflação no bloco da moeda única deve manter-se acima da meta do Banco Central Europeu em termos médios anuais em 2026 e 2027, com os técnicos da OCDE a projetarem uma subida de 2,1% em 2025 para 3% em 2026, com uma ligeira descida para 2,9% em 2027.

“A inflação deverá manter-se elevada na Zona Euro no curto prazo, em parte devido à recente subida acentuada dos preços do gás, antes de abrandar ligeiramente, caindo de 3% em 2026 para 2,9% em 2027″, antecipa a organização. Alemanha, França, Itália e Espanha devem registar todas taxas de inflação acima dos 2%, com a Alemanha a alcançar os 3,3% em 2027.

Um amplo conjunto de riscos e recomendações para os Governos

Entre os riscos identificados no documento, a instabilidade nos mercados petrolíferos ocupa o primeiro lugar. A OCDE recorda que as reservas estratégicas dos EUA caíram para o nível mais baixo desde 1982 e que os stocks de gás na Europa estão “no nível mais baixo para esta época do ano em mais de 15 anos”, com o Brent a assumir-se, nas projeções técnicas, numa média de 105 dólares por barril no quarto trimestre de 2026 antes de recuar para os 85 dólares em 2027.

A organização sublinha ainda o risco associado a fenómenos climáticos extremos, sublinhando que “outros riscos descendentes significativos incluem eventuais choques de oferta relacionados com o clima, incluindo um El Niño muito forte, que afetem negativamente a produção agrícola e acrescentem pressão sobre os preços dos alimentos”, desde logo por as últimas estimativas da agência norte-americana NOAA (referentes a setembro) apontarem para probabilidade de 98% de o evento El Niño ser muito forte no período entre outubro e dezembro deste ano.

O aumento do custo de financiamento dos Estados é outro dos alertas centrais do documento. As taxas de juro de longo prazo da dívida soberana estão, segundo a OCDE, “nos níveis mais altos em 15 anos ou mais na maioria das grandes economias avançadas”, impulsionadas pelas dúvidas sobre a sustentabilidade das contas públicas e pela emissão pesada de dívida corporativa por parte das empresas ligadas à inteligência artificial.

A OCDE recomenda que os bancos centrais assegurem que “as expectativas de inflação se mantenham bem ancoradas”, admitindo novos ajustamentos das taxas de juro.

Os analistas da OCDE classificam mesmo “novos aumentos nas taxas de juro soberanas de longo prazo” como “um risco cada vez mais importante”, capaz de pressionar as finanças públicas, encarecer o crédito em toda a economia e provocar uma reavaliação nos mercados acionistas.

Face a este quadro, a OCDE recomenda que os bancos centrais assegurem que “as expectativas de inflação se mantenham bem ancoradas”, admitindo novos ajustamentos das taxas de juro caso as pressões sobre os preços se alastrem ou o crescimento se deteriore de forma significativa.

No plano orçamental, o organismo defende que as medidas de apoio energético “sejam bem direcionadas, preservem os incentivos para reduzir o consumo de energia e diversificar fontes, e tenham mecanismos claros de caducidade”, ao mesmo tempo que pede “esforços reforçados para conter e reafetar a despesa pública, melhorar a eficiência do setor público e reforçar as receitas” de modo a garantir a sustentabilidade da dívida a prazo.

A OCDE insiste ainda na necessidade de reformas estruturais que reforcem a diversificação energética e a adaptação dos mercados de trabalho, alertando para a queda persistente dos resultados escolares medidos pelo PISA como fator adicional de vulnerabilidade das economias aos choques futuros.