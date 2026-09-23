Política

OE2027. Proposta debatida na generalidade em 27 e 28 de outubro, votação final em 24 novembro

  • Lusa
  • 14:11

Segundo o calendário aprovado pelos líderes parlamentares, o Parlamento vai debater o Orçamento do Estado para 2027 a 27 e 28 de outubro, com a votação final global marcada para 24 de novembro.

O Parlamento vai debater na generalidade a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027 nos dias 27 e 28 de outubro, estando a votação final global prevista para 24 de novembro.

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Este calendário, proposto pelo Governo à Comissão de Orçamento e Finanças, foi esta quarta-feira aprovado em conferência de líderes parlamentar.

Por lei, a proposta de Orçamento do Estado do Governo tem de entrar formalmente na Assembleia da República até 10 de outubro. Mas este ano, sendo 10 de outubro um sábado, o prazo estende-se até 12 de outubro, a segunda-feira seguinte.

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