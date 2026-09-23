Os “gigantes” da construção em madeira chegam a Lisboa e Madrid

A CarmoForm vai reunir em Portugal e em Espanha alguns dos mais influentes nomes internacionais da engenharia, arquitetura e construção em madeira na primeira edição do Wood Giants, congresso internacional dedicado às grandes obras em madeira, que terá lugar a 13 de outubro, no LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, e a 29 de outubro, no IETcc-CSIC – Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, em Madrid.

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Mjøstårnet, Sara Kulturhus, LeopoldQuartier, Black & White Building e World of Volvo são alguns dos projetos que estarão em destaque, apresentados por especialistas diretamente envolvidos na sua conceção, engenharia ou desenvolvimento. A estes casos concretos junta-se uma reflexão mais ampla sobre o futuro da madeira na construção, através da visão de Pablo van der Lugt sobre sustentabilidade, circularidade e materiais de base biológica.

O programa percorre, assim, diferentes dimensões da evolução da construção em madeira, da engenharia em altura à arquitetura e à promoção imobiliária, passando pela sustentabilidade, circularidade e novos modelos de construção.

Num momento em que a construção em madeira se afirma como uma das principais respostas aos desafios da descarbonização, habitação, industrialização e produtividade do setor, o Wood Giants pretende trazer para a Península Ibérica o conhecimento adquirido em projetos reais de grande escala e colocá-lo em contacto direto com arquitetos, engenheiros, projetistas, promotores, investidores, construtores e decisores.

“O Wood Giants nasce com uma ambição muito clara: trazer para Portugal e Espanha as pessoas que estão verdadeiramente a transformar a construção a nível mundial. Não queremos apenas mostrar grandes edifícios em madeira; queremos criar um espaço onde arquitetos, engenheiros, promotores, investidores e toda a fileira possam aprender diretamente com quem já provou que é possível construir mais alto, mais depressa e de forma mais sustentável. É também uma afirmação do posicionamento da CarmoForm enquanto referência internacional na engenharia e construção em madeira”, refere João Figueiredo, CEO da CarmoForm.

A diversidade dos seis especialistas, dos projetos apresentados e das perspetivas em debate traduz a própria ambição do Wood Giants: mostrar, através de casos concretos e da experiência de quem está a liderar esta transformação, até onde já é possível levar a construção em madeira e quais os desafios técnicos, arquitetónicos, ambientais e económicos associados à sua adoção em grande escala.

Do Mjøstårnet ao Sara Kulturhus, do LeopoldQuartier ao Black & White Building, os casos reunidos mostram como a madeira está a passar de projetos pioneiros para edifícios de maior escala, programas mais complexos e uma presença crescente no mercado imobiliário e na arquitetura internacional.

Promovido pela CarmoForm, o Wood Giants dirige-se a arquitetos, engenheiros, projetistas, promotores imobiliários, investidores, construtores e decisores públicos e pretende afirmar-se como um dos principais encontros ibéricos dedicados à engenharia e às grandes obras em madeira, colocando Lisboa e Madrid no centro do debate internacional sobre o futuro da construção.

Quem vai estar presente na conferência em Portugal?

Rune Abrahamsen | Mjøstårnet

Engenheiro estrutural norueguês com mais de 30 anos de experiência, Rune Abrahamsen liderou a equipa responsável pelas estruturas em madeira do Mjøstårnet, na Noruega, a icónica torre que, com 85,4 metros e 18 pisos, se tornou em 2019 o edifício em madeira mais alto do mundo à data da sua construção e um marco internacional da engenharia e construção em altura com este material. Até 2025, foi CEO da Moelven Limtre AS, o maior fabricante norueguês de madeira lamelada colada (glulam), estando atualmente à frente da sua própria consultora, Runetek, e a trabalhar como Project Manager para a Norwegian Hospital Construction Agency.

Há mais de duas décadas que participa ainda, enquanto especialista, em vários grupos de trabalho responsáveis pelo desenvolvimento da próxima geração de Eurocódigos, reunindo uma combinação pouco comum de conhecimento de engenharia estrutural, experiência de obra, indústria e regulamentação europeia.

Florian Kosche | Sara Kulturhus

Fundador da DIFK, empresa norueguesa de engenharia estrutural especializada no desenvolvimento e concretização de estruturas complexas e de exceção, Florian Kosche foi Lead Design Engineer do Sara Kulturhus, em Skellefteå, na Suécia, liderando o desenvolvimento do projeto estrutural daquele que se tornou um dos edifícios em madeira mais reconhecidos internacionalmente.

Com cerca de 75 metros de altura e 20 pisos, o Sara Kulturhus combina num único edifício um centro cultural e um hotel, integrando diferentes funções e um programa de elevada complexidade. O projeto tornou-se uma referência da capacidade da madeira para responder a edifícios de grande escala e elevada exigência arquitetónica e estrutural.

O seu impacto ultrapassou, contudo, o universo da engenharia em madeira: em 2025, a Dezeen incluiu o Sara Kulturhus na sua seleção de 25 edifícios representativos dos primeiros 25 anos da arquitetura do século XXI, escolhendo-o para representar 2021.

Embora internacionalmente reconhecido pelo seu trabalho em engenharia de madeira, a experiência de Florian Kosche estende-se também ao aço, betão e sistemas híbridos, procurando desenvolver soluções estruturais eficientes através da colaboração próxima entre arquitetos, engenheiros e construtores.

Bernhard Egert | LeopoldQuartier

Bernhard Egert, responsável pela área de Timber Construction and Green Building da UBM Development AG, traz ao Wood Giants a perspetiva da promoção imobiliária e apresentará o LeopoldQuartier, em Viena, um projeto que traduz a entrada da construção em madeira numa nova escala de desenvolvimento imobiliário urbano.

Engenheiro civil formado pela Universidade Técnica de Viena, passou 18 anos na Rubner Holzbau, onde desempenhou diferentes funções até chegar a Managing Director. O seu percurso inclui ainda experiência em promoção imobiliária, na Handler Holzbau e como Managing Director da Graf-Holztechnik.

Desde março de 2022 lidera a área de Timber Construction and Green Building da UBM Development, um dos principais promotores imobiliários da Europa Central, com uma estratégia centrada no desenvolvimento de edifícios green e smart em áreas metropolitanas como Viena, Munique, Frankfurt e Praga. A empresa assumiu como objetivo tornar-se líder europeu no desenvolvimento de ativos imobiliários de grande escala em madeira.

Bernhard Egert é ainda presidente da plataforma de construção em madeira da associação austríaca da indústria da madeira, contribuindo há vários anos para o desenvolvimento do setor naquele país.

Pablo van der Lugt | Uma visão sobre o futuro da construção em madeira

A sustentabilidade, a circularidade e o papel dos materiais de base biológica na transformação da construção estarão no centro da participação de Pablo van der Lugt, engenheiro, investigador, autor e especialista internacional em construção biobased. Sob o título “The Vision”, a sua intervenção no Wood Giants apresentará a sua visão e perspetiva sobre a madeira e o papel que este material poderá desempenhar no futuro da construção.

Doutorado pela Delft University of Technology (TU Delft), onde investigou o impacto ambiental e a análise do ciclo de vida de materiais de engenharia de base biológica, desenvolve atualmente trabalho como consultor sénior nas áreas da sustentabilidade, circularidade e construção em madeira, mantendo simultaneamente uma ligação à TU Delft enquanto docente e investigador convidado.

Integra ainda o comité de investimento da Built by Nature, fundo dedicado a acelerar a transformação do ambiente construído através da utilização responsável de materiais renováveis e de base biológica.

Autor de várias obras sobre o tema, entre as quais The Timber Truth (2025), Tomorrow’s Timber(2020) e a edição revista de Booming Bamboo (2024), Pablo van der Lugt é também um conferencista internacional, tendo participado em formatos TEDx e em conferências internacionais do clima como a COP21, COP24 e COP26.

No Wood Giants, “The Vision” cruzará investigação científica, impacto ambiental e circularidade com uma reflexão sobre o potencial dos materiais de base biológica e, em particular, da madeira para transformar a forma como construímos.

Andrew Waugh | Black & White Building

Andrew Waugh, Founding Director da Waugh Thistleton Architects, é uma das principais referências internacionais na utilização da madeira maciça e no desenvolvimento de métodos de construção de baixo carbono. No Wood Giants apresentará o Black & White Building, em Londres, um dos projetos recentes mais emblemáticos do atelier.

Com mais de duas décadas de experiência no desenvolvimento de sistemas construtivos em madeira maciça e soluções de baixo carbono, Andrew Waugh tem desempenhado um papel relevante na transformação do debate internacional sobre os materiais utilizados pela construção. Através da arquitetura, investigação, ensino e participação no debate sobre políticas públicas, tem defendido a necessidade de acelerar a transição para materiais renováveis e de base biológica.

A sua abordagem foi reconhecida, entre outras distinções, com o RIBA President’s Award for Research e uma nomeação para o Stirling Prize, em 2018. É também membro fundador do Architects Declare, movimento que promove a utilização de materiais biogénicos e alternativas de baixo carbono aos sistemas construtivos tradicionais de maior intensidade carbónica.

Vanda Oliveira | World of Volvo

A portuguesa Vanda Oliveira, Lead Design Architect da Henning Larsen, completa o painel do Wood Giants e apresentará o World of Volvo, em Gotemburgo.

Formada pela Bartlett School of Architecture, iniciou a carreira em Londres antes de se juntar à Henning Larsen, em Copenhaga, em 2006. Ao longo das últimas duas décadas, participou em projetos internacionais de grande dimensão e complexidade, trabalhando em diferentes escalas, programas e contextos culturais.

Com particular interesse na forma como a arquitetura pode responder aos desafios ambientais atuais, Vanda Oliveira encara a madeira para além da sua dimensão enquanto material construtivo, explorando a sua capacidade para transformar a própria arquitetura, criar qualidades espaciais e contribuir para formas de construir mais sustentáveis e eficientes na utilização de recursos.

O seu trabalho recente inclui também um grande projeto residencial em madeira em Portugal, onde explora o potencial deste material na habitação contemporânea, e o campus do CERN, em Genebra, atualmente em construção. Natural de Lisboa e com um percurso desenvolvido entre Portugal, Reino Unido e Dinamarca, traz ao Wood Giants uma perspetiva internacional sobre os desafios e oportunidades da arquitetura em madeira.