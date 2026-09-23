PGR põe investigações prioritárias sob vigilância apertada

O Procurador-Geral da República (PGR) vai apertar o controlo sobre os processos relativos a crimes de investigação prioritária: os magistrados terão de os sinalizar no sistema eletrónico e, quando existam, também nos processos físicos. E o Ministério Público passará a reportar semestralmente quantos inquéritos foram instaurados, concluídos e como terminaram. Os responsáveis terão ainda de identificar processos que se arrastem além de um prazo razoável e comunicar à PGR as causas dos atrasos e as medidas adotadas para os resolver.

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A determinação consta de uma nova diretiva do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, assinada a 15 de setembro, que concretiza os crimes prioritários definidos para o período 2026-2028 e estabelece um modelo de monitorização mais apertado das investigações.

O documento foi enviado não apenas aos responsáveis da estrutura do Ministério Público, mas também, entre outras entidades, à ministra da Justiça, ao ministro da Administração Interna, ao Conselho Superior da Magistratura, à PJ, PSP, GNR, Polícia Marítima, Autoridade Tributária, Segurança Social, ASAE, ACT, Inspeção-Geral de Finanças e Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

A nova orientação surge na sequência da Lei n.º 35/2026, de 27 de julho, que definiu os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o próximo biénio e entrou em vigor a 1 de setembro. A lei estabelece que a atribuição de prioridade a um processo lhe confere precedência na investigação e na promoção processual, embora essa precedência não possa colocar em risco a prescrição de outros processos.

Assim, na lista de crimes de investigação prioritária estão os fenómenos como a criminalidade violenta e especialmente violenta, homicídio, violência doméstica, tráfico de pessoas, determinados crimes contra o património, corrupção e criminalidade conexa, branqueamento, tráfico de droga, criminalidade económico-financeira, cibercriminalidade e crimes praticados contra vítimas especialmente vulneráveis.

Processos prioritários terão sinalização própria

Caberá aos magistrados do MP identificar concretamente os processos em que deve ser garantida prioridade de investigação. Depois, os magistrados coordenadores terão de criar um sistema que permita sinalizar esses inquéritos no processo eletrónico, de forma a serem imediatamente reconhecidos por magistrados e funcionários.

A marcação não ficará limitada ao sistema informático. Sempre que exista processo físico, a indicação de que se trata de um processo prioritário deverá também ser visível nesse suporte, através de uma capa de cor diferente, uma marca na lombada, sinalização gráfica ou outro mecanismo facilmente identificável.

A PGR vai ainda mais longe: quando forem solicitadas perícias, relatórios sociais ou outras diligências a entidades que auxiliam o MP, os pedidos terão de conter expressamente a indicação “Processo prioritário – Lei de Política Criminal”.

PGR quer saber quantos processos começam, acabam e como terminam

Uma das principais novidades da diretiva está no sistema de monitorização. O Ministério Público terá de remeter à PGR, por via hierárquica, informação estatística semestral sobre os crimes de investigação prioritária.

Os dados deverão discriminar, por tipologia criminal, o número de inquéritos instaurados, os que foram concluídos e o respetivo desfecho: arquivamento, acusação — indicando neste caso a forma de processo utilizada — ou suspensão provisória do processo, incluindo o resultado dessa suspensão.

A recolha começa já com o segundo semestre de 2026 e prolonga-se durante todo o período de vigência da lei de política criminal: primeiro entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2026, depois nos dois semestres de 2027 e, finalmente, no primeiro semestre de 2028. Os dados relativos ao segundo semestre de cada ano terão de ser enviados até 31 de janeiro e os relativos ao primeiro semestre até 30 de setembro.

A medida permite, assim, à hierarquia do Ministério Público acompanhar não apenas quantos processos prioritários existem, mas também qual é a capacidade de resposta do sistema e qual o destino dado às investigações.

DCIAP terá acompanhamento específico sobre branqueamento

O DCIAP terá ainda obrigações de monitorização próprias. Terá de remeter à PGR informação sobre as competências que lhe estão atribuídas no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, as ações de prevenção da sua competência, os processos relativos à violação de medidas restritivas e as denúncias apresentadas através da aplicação “Corrupção Denuncie Aqui”, incluindo a sequência que lhes foi dada. Mas o branqueamento merece um tratamento específico nesta ordem interna de Amadeu Guerra.

A PGR explica que a Comissão Europeia tem vindo a solicitar dados sobre este fenómeno criminal, nomeadamente relativos aos despachos de acusação proferidos durante cada ano, aos crimes que antecederam o branqueamento e aos bens apreendidos ou arrestados e respetivo valor.

Por isso, os magistrados terão de preencher anualmente um mapa específico denominado “Crime de Branqueamento – Ilícitos Precedentes – Acusados”, relativo aos anos de 2026, 2027 e 2028. O documento terá de chegar à PGR até ao final de fevereiro de cada ano, reportando-se ao ano civil anterior.

O combate à criminalidade económico-financeira está entre as prioridades definidas pela nova lei. O diploma aponta, em particular, para crimes como corrupção, tráfico de influência, branqueamento, peculato, abuso de poder e participação económica em negócio.

Procuradores terão de identificar processos que estão a arrastar-se

A diretiva cria também uma obrigação específica relativamente aos processos que permanecem pendentes durante demasiado tempo.

O diretor do DCIAP, os diretores dos DIAP Regionais e os magistrados coordenadores das procuradorias das comarcas terão de acompanhar o movimento processual e identificar os processos que estejam pendentes por tempo considerado excessivo ou que não estejam a ser resolvidos num prazo razoável.

Quando esses casos forem detetados, deverão ser adotadas “medidas de gestão adequadas, tendo em consideração tanto as prioridades da política criminal como os diferentes prazos previstos no Código de Processo Penal para a duração dos inquéritos”.

E o PGR quer saber mais: os responsáveis terão de comunicar quantos processos se encontram nessa situação, quais os crimes investigados, quais as razões para a demora e que medidas de gestão foram adotadas para tentar ultrapassá-la. É uma das vertentes mais relevantes da diretiva, uma vez que introduz uma obrigação de acompanhamento da duração dos inquéritos prioritários e não apenas da sua abertura ou conclusão.

Falta de meios na PJ e outras entidades terá de ser comunicada

A diretiva determina ainda que as dificuldades de articulação com os órgãos de polícia criminal sejam comunicadas à PGR quando não possam ser ultrapassadas por outras vias.

Estão em causa, designadamente, situações de insuficiente afetação de recursos humanos ou técnicos que prejudiquem a investigação dos crimes considerados prioritários.

O mesmo se aplica a dificuldades de cooperação com outras entidades cuja intervenção seja necessária e à articulação entre o Ministério Público e outras jurisdições.

Armas, recuperação de ativos e bens apreendidos também entram no radar

As Procuradorias-Gerais Regionais terão de comunicar as operações especiais de prevenção relativas a armas em que o Ministério Público participe, incluindo uma síntese dos resultados e, em particular, o número de armas apreendidas.

Também haverá informação regular sobre os pedidos de intervenção do Gabinete de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Administração de Bens, bem como sobre eventuais dificuldades de articulação com estas estruturas ou com outras entidades responsáveis pela gestão dos bens apreendidos.

A recuperação de ativos constitui uma das prioridades expressamente assumidas pela nova Lei de Política Criminal, que aponta para a identificação e apreensão de bens ou produtos provenientes de atividades criminosas e para o reforço da intervenção dos Gabinetes de Recuperação de Ativos e de Administração de Bens.