Produtores afetados por custos da energia vão ter apoios de 40 milhões

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O Ministério da Agricultura lançou um pacote de 40 milhões de euros para apoiar os produtores afetados pelos preços dos fertilizantes e da energia, devido à guerra no Médio Oriente, foi esta quarta-feira anunciado.

“O Ministério da Agricultura e Mar preparou um novo pacote de apoios para compensar os produtores pressionados pelos preços dos fertilizantes e energia. Este apoio de 40 milhões de euros acresce ao montante extraordinário de 20 milhões de euros […], que já foi totalmente pago em julho“, anunciou, em comunicado.

Este é um ano excecionalmente difícil para a agricultura portuguesa. José Manuel Fernandes Ministro da Agricultura e Mar

Segundo a mesma nota, o valor acumulado dos apoios corresponde a 36 euros por hectare para as superfícies de sequeiro e 84 euros para as de regadio, 30 euros por vaca em aleitamento, 36 euros por vaca leiteira e 4,5 euros por efetivo elegível de ovinos e caprinos.

O Ministério da Agricultura anunciou também a antecipação dos pagamentos aos agricultores, em setembro, no valor de 207,2 milhões de euros. Em causa estão os pagamentos às zonas com condicionantes animais e aos prémios aos animais.

Até agosto, foram pagos aos agricultores 807 milhões de euros, um aumento de 225 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado.

“Este é um ano excecionalmente difícil para a agricultura portuguesa […]. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para apoiar os agricultores”, afirmou, citado no comunicado, o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes.