Promotores e imobiliárias antecipam arrefecimento dos preços das casas sem sobressaltos

⚡ ECO Fast A valorização das casas está a perder intensidade, mas os especialistas não veem qualquer sinal de inversão da tendência de subida dos preços das casas.

A escassez de oferta e o custo do crédito continuam a travar as vendas sem aliviar a pressão sobre os preços.

Os especialistas antecipam uma convergência gradual para taxas de valorização mais moderadas, sem uma travagem brusca do mercado.

Depois de vários trimestres de fortes subidas, o mercado da habitação em Portugal começa a dar sinais de algum cansaço. O Índice de Preços da Habitação divulgado esta terça-feira pelo INE mostra uma subida homóloga de 16,5% no segundo trimestre, menos do que os 17,8% do trimestre anterior e o valor mais baixo desde o início de 2025. Em cadeia, contudo, os preços continuaram a avançar 3,6%.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Ao mesmo tempo, o número de casas vendidas caiu 6,4% face ao mesmo trimestre do ano passado, para 40.142 transações, enquanto o valor global negociado subiu 4,2%, para 10,7 mil milhões de euros. Porém, a quebra homóloga esconde uma recuperação face ao início do ano: em comparação com o primeiro trimestre de 2026, venderam-se mais 6,4% de casas, depois de uma queda de 12,4% no trimestre anterior.

Estes movimentos revelam uma equação que intriga o setor: se, por um lado, há menos casas a mudar de mãos do que há um ano, por outro, o dinheiro que circula no mercado continua a crescer.

Os preços estão a subir a um ritmo mais lento, mas isso não significa que comprar casa tenha ficado mais fácil. Ricardo Sousa CEO da Century 21 em Portugal e Espanha

Manuel Maria Gonçalves e Carlos Santos afastam, para já, uma inversão da tendência de subida dos preços. “Estamos perante um abrandamento da intensidade do crescimento, mas não perante uma inversão da tendência”, resume o CEO da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII).

Carlos Santos, CEO da Zome, partilha a leitura, notando que não considera que haja “ainda uma inversão de tendência. Uma valorização homóloga de 16,5% continua a revelar um mercado sob forte pressão.”

Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal, avisa que a desaceleração não deve ser confundida com alívio para quem procura casa. “Os preços estão a subir a um ritmo mais lento, mas isso não significa que comprar casa tenha ficado mais fácil”, diz o responsável, para quem a comparação com um período de forte valorização deve ser tida em conta, mas não anula a pressão sobre quem compra: “Uma subida de 16,5% continua a representar uma pressão muito significativa sobre o orçamento de quem procura casa.”

Segundo Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, há dois motores em ação: um mais estrutural e outro mais conjuntural.

O estrutural tem que ver com a margem de valorização que o mercado ainda tem por percorrer. “Se Portugal estava em desconto, isso é cada vez menos verdade”, diz o responsável, acrescentando que essa valorização tem geografia própria, com os preços em Lisboa a subir, segundo Ricardo Guimarães, a um ritmo bem mais contido do que a média nacional, e as regiões mais baratas do país a valorizar com maior intensidade do que as mais caras.

“Se Portugal estava em desconto, isso é cada vez menos verdade”, diz o responsável, acrescentando que essa valorização tem geografia própria, com os preços em Lisboa a subir, segundo Ricardo Guimarães, a um ritmo bem mais contido do que a média nacional, e as regiões mais baratas do país a valorizar com maior intensidade do que as mais caras. O motor conjuntural está ligado ao custo do crédito. “O aumento das taxas de juro leva a uma contração do número de transações”, nota o diretor da Confidencial Imobiliário, assinalando que, em episódios anteriores de subida dos juros, “houve uma queda das vendas e um abrandamento do mercado, mas assim que os juros deram um sinal de abrandamento, aumentaram as transações e os valores das transações.”

Compradores mais seletivos moldam um mercado mais lento

A combinação de menos vendas e mais valor negociado aponta para um aumento do montante médio por transação, mas não revela, por si só, a causa. Os dados agregados não permitem determinar quanto resulta da venda de imóveis de maior valor, da evolução dos preços ou de alterações nos descontos praticados, alertam Manuel Maria Gonçalves e Ricardo Sousa.

O líder da APPII destaca que a pressão incide sobretudo nos usados, onde “os preços aumentaram 18% em termos homólogos”, com as vendas a recuarem 6,6% e o montante transacionado a subir 6,1%. “Estes dados evidenciam a pressão que continua a existir sobre os preços num segmento onde a oferta disponível não responde adequadamente às necessidades”, resume.

Carlos Santos aponta a escassez de oferta como explicação central, notando que “quando temos menos transações, mas mais valor negociado, isso mostra que o ajustamento está a acontecer mais pela quantidade do que pelo preço.” O CEO da Zome refere ainda que a sua rede terá contrariado a tendência nacional no segundo trimestre, com mais transações do que um ano antes.

[Temos] assistido a uma maior ponderação e demora na tomada de decisão por parte dos compradores, o que tem prolongado o ciclo de escoamento do stock e aumentado o tempo de disponibilidade no mercado de algumas habitações. Remax Portugal

Já a Remax associa o fenómeno ao ritmo lento da construção nova. “Como as habitações novas demoram a entrar no mercado, são mais escassas e com preços relativamente mais altos, é natural que os compradores pressionem mais o mercado das usadas e, consequentemente, os preços destas subam mais.” A maior rede imobiliária do mercado acrescenta ainda que há proprietários que, “sentindo a escassez da oferta, estão mais reticentes em negociar preços ou aceitar maiores reduções”.

Ricardo Sousa acrescenta uma explicação ligada a quem já tem património. “Muitas famílias mobilizam o capital da venda da casa atual para financiar a seguinte. Quem já tem casa pode, assim, utilizar esse património para mudar de habitação ou concretizar um novo projeto de vida”, diz.

Quem procura a primeira casa e depende apenas dos seus rendimentos não dispõe dessa vantagem, sublinha o líder da Century 21 ao ECO, uma diferença que considera central para entender o acesso à habitação, ainda que o INE não quantifique quantas transações correspondem a trocas de casa.

Manuel Maria Gonçalves, líder da APPII, defende que a resposta ao desequilíbrio só chegará pelo lado da oferta, reclamando “um Estado mais rápido, processos de licenciamento previsíveis e estabilidade regulatória e fiscal”.

O comportamento de quem compra também mudou, dizem os responsáveis ouvidos pelo ECO. “Existe vontade de comprar, existe financiamento disponível, mas entre procurar casa e chegar à escritura há muitas contas para fazer: o valor da entrada, a prestação e o dinheiro que tem de sobrar para fazer face às restantes despesas”, descreve Ricardo Sousa, que recusa ainda associar o crédito concedido a um universo maior de compradores, dado que mais euros emprestados podem significar empréstimos de maior valor, não mais famílias a comprar casa.

Carlos Santos fala de um comprador “mais seletivo, racional e menos disponível para aceitar preços desalinhados com o valor do imóvel, sobretudo nos segmentos mais elevados e onde existe maior oferta”, frisando que os imóveis com preços ajustados continuam a transacionar com pouca margem negocial, ao contrário dos que ficam desalinhados do mercado.

A Remax confirma a tendência e liga-a ao tempo que as habitações ficam em carteira, salientando que tem “assistido a uma maior ponderação e demora na tomada de decisão por parte dos compradores, o que tem prolongado o ciclo de escoamento do stock e, consequentemente, aumentado o tempo de disponibilidade no mercado de algumas habitações.”

O verdadeiro ponto de viragem só acontecerá quando o aumento da construção e do licenciamento se traduzir em mais casas efetivamente disponíveis no mercado. Carlos Santos CEO da Zome

A geografia também conta uma história de duas velocidades. Manuel Maria Gonçalves recorda que todas as regiões registaram menos vendas, mas com intensidades bem distintas, destacando que o Alentejo (-0,8%) e a Península de Setúbal (-2,1%) foram os territórios com quedas mais contidas, ao contrário da Madeira (-15,2%) e do Algarve (-12,4%).

Ricardo Sousa confirma esse padrão junto da sua rede. “A valorização nacional não justifica qualquer preço pedido.” O responsável da Century 21 nota que algumas famílias alargam a procura a concelhos vizinhos, pesando custos de deslocação e rendimentos locais, notando assim que “não há um escalão de preço que explique todo o país” porque, o que importa, é a “relação entre preços, rendimentos locais e custos de deslocação, fazendo com que, na sua perspetiva, “uma casa mais barata não pode significar uma vida mais cara.”

Mercado deve convergir para subidas mais moderadas

Os dados do INE mostram ainda que as famílias concentraram 87% das aquisições de habitação no segundo trimestre, num total de 34.935 unidades, apesar de uma queda homóloga de 7,3% nas compras deste segmento. Já os compradores com domicílio fiscal fora de Portugal adquiriram 1.890 alojamentos, o equivalente a 4,7% do total, uma redução homóloga de 10,3%.

A taxa de variação média anual do índice, um indicador menos sensível a oscilações pontuais, fixou-se em 17,7% no segundo trimestre, 0,2 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior.

Manuel Maria Gonçalves defende que a resposta ao desequilíbrio só chegará pelo lado da oferta, reclamando “um Estado mais rápido, processos de licenciamento previsíveis e estabilidade regulatória e fiscal” que permitam aos promotores investir com maior segurança.

Carlos Santos partilha o diagnóstico, sublinhando que “o verdadeiro ponto de viragem só acontecerá quando o aumento da construção e do licenciamento se traduzir em mais casas efetivamente disponíveis no mercado.”

O mercado está a contrair [considerando já dados até agosto], sobretudo por questões de gestão de expectativas da economia. Ricardo Guimarães Diretor do Confidencial Imobiliário

Para os próximos meses, Ricardo Guimarães vaticina a continuidade do arrefecimento do mercado. O diretor da Confidencial Imobiliário admite ao ECO que o mercado deverá convergir para taxas de valorização mais próximas das que já se observam em Lisboa (a rondar os 11%), uma previsão que apresenta como cenário provável, não como facto estabelecido para o conjunto do país. “É socialmente difícil de suportar taxas de valorização de 20%”, acrescenta.

Após dois trimestres de abrandamento do preço das casas, Ricardo Guimarães nota que essa dinâmica se manteve ao longo do verão, revelando que, já com base em dados relativos a agosto, “o mercado está a contrair”, tanto no número de transações como na subida dos preços, “sobretudo por questões de gestão de expectativas da economia”, que é traduzida nas expectativas para a inflação e das taxa de juro.

A mesma previsão de arrefecimento do mercado é partilhada pela equipa de research do Banco de BPI. Numa nota enviada na terça-feira aos seus clientes, o banco destaca que os dado do INE “estão completamente em linha” com a previsão dos seus analistas “e está perfeitamente enquadrada com a variação média que estimamos para 2026 (15,7%).”

Para os próximos trimestres, “fruto do enquadramento global com aumento das taxas de juro”, o BPI antecipa que “as variações trimestrais continuem a moderar (para valores abaixo dos 3%).”