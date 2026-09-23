Mercados

Exclusivo Quanto vale a REN para o banco que assessorou o Governopremium

Entre o que o Caixa BI diz que a REN vale e o preço pago pelo Estado à Pontegadea há uma diferença de 20 cêntimos por ação, que esconde mais do que um simples prémio de mercado.

O Estado tornou-se sócio da REN há poucos dias com uma fatia de 13,7% comprada à Pontegadea Inversiones, a holding de Amancio Ortega, num negócio validado por uma avaliação do Caixa Banco de Investimento (Caixa BI) que o Governo nunca tornou pública. Ainda assim, há um rasto documental que ajuda a entender como o banco que assessorou o Governo no negócio olha para a gestora das redes de eletricidade e gás.

Desde 17 de março que o Caixa BI atribui um preço-alvo para as ações da REN de 4,45 euros, 20 cêntimos acima dos 4,25 euros pagos pela Parpública. Essa nota de research…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Chega vai chamar ministro das Finanças à AR par explicar REN

Lusa,

O Chega vai requerer a presença do ministro das Finanças na Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre a "operação mal explicada" da aquisição de ações da REN.

2