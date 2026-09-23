O Estado tornou-se sócio da REN há poucos dias com uma fatia de 13,7% comprada à Pontegadea Inversiones, a holding de Amancio Ortega, num negócio validado por uma avaliação do Caixa Banco de Investimento (Caixa BI) que o Governo nunca tornou pública. Ainda assim, há um rasto documental que ajuda a entender como o banco que assessorou o Governo no negócio olha para a gestora das redes de eletricidade e gás.

Desde 17 de março que o Caixa BI atribui um preço-alvo para as ações da REN de 4,45 euros, 20 cêntimos acima dos 4,25 euros pagos pela Parpública. Essa nota de research…