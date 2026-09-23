Exclusivo Quanto vale a REN para o banco que assessorou o Governopremium
Entre o que o Caixa BI diz que a REN vale e o preço pago pelo Estado à Pontegadea há uma diferença de 20 cêntimos por ação, que esconde mais do que um simples prémio de mercado.
O Estado tornou-se sócio da REN há poucos dias com uma fatia de 13,7% comprada à Pontegadea Inversiones, a holding de Amancio Ortega, num negócio validado por uma avaliação do Caixa Banco de Investimento (Caixa BI) que o Governo nunca tornou pública. Ainda assim, há um rasto documental que ajuda a entender como o banco que assessorou o Governo no negócio olha para a gestora das redes de eletricidade e gás.
Desde 17 de março que o Caixa BI atribui um preço-alvo para as ações da REN de 4,45 euros, 20 cêntimos acima dos 4,25 euros pagos pela Parpública. Essa nota de research…
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