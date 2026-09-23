Sabseg compra corretora espanhola Kalibo e reforça aposta nos seguros para animais

A corretora de seguros Sabseg concluiu a aquisição da corretora espanhola Kalibo, especializada no segmento de seguros para animais de estimação, avança o Demócrata. O negócio, anunciado na terça-feira, permite ao grupo consolidar a presença geográfica na região de Aragão.

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Com uma carteira que abrange também seguros pessoais, empresariais e profissionais (como automóveis, embarcações, drones e responsabilidade civil), a Kalibo geriu cerca de 23 milhões de euros em volume de prémios em 2025, servindo perto de 44.000 clientes. Para a Sabseg, a aquisição da Kalibo traz não só escala operacional acrescida, mas também capacidade técnica para o crescimento da oferta de seguros para animais de estimação.

Para Miguel de las Morenas, diretor-geral da Kalibo, a integração no grupo representa um passo decisivo no crescimento da empresa: “A operação permite preservar o conhecimento que construímos ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que incorporamos novas capacidades e recursos para continuar a crescer”.

A concretização do negócio permanece dependente da obtenção das autorizações por parte das entidades reguladoras espanholas.

A transação insere-se no plano da Sabseg para consolidar a sua posição no mercado espanhol através da aquisição de empresas líderes e especializadas. Só em 2026, o grupo já tinha concretizado as compras das corretoras PQI, em Madrid, e ALS, em Pamplona, esta última a marcar a entrada direta da Sabseg na comunidade de Navarra.

Na operação, a Sabseg contou com o apoio comercial da Miralles & Serra, a assessoria jurídica da RCD, a auditoria financeira da Deloitte e o aconselhamento em fusões e aquisições (M&A) da Mesana e da XP Advisory. Por sua vez, a Kalibo foi assessorada juridicamente pelo escritório Cremades & Calvo-Sotelo.