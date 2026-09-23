Saldo, PIB, dívida pública e poupança: guia para não se perder nos números da economia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal atualizaram esta quarta-feira vários indicadores económicos, bem como as projeções para o ano corrente. O saldo orçamental, o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB), o crescimento da economia e a taxa de poupança das famílias são alguns dos dados divulgados. O ECO resume os principais indicadores que tem de saber.

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0,5%

O Estado registou um excedente orçamental de 0,5% no primeiro semestre do ano, o que corresponde a 803 milhões de euros, invertendo receios de uma deterioração das contas públicas depois de um défice de 0,7% nos primeiros três meses do ano.

2,6%

O INE reviu em alta o crescimento da economia no segundo trimestre, em 0,1 pontos percentuais, quer em termos homólogos, quer na evolução em cadeia. Com esta atualização, o crescimento do PIB entre abril e junho passou a ser de 2,6% em termos homólogos e a taxa de variação em cadeia de 0,9%.

0%

É a meta do Governo para o saldo orçamental este ano. No Orçamento do Estado para 2026, o Executivo social-democrata chegou a prever um ligeiro excedente de 0,1%, mas aponta agora para um saldo nulo.

87,5%

É o rácio da dívida pública sobre o PIB com que o Ministério das Finanças espera terminar o ano. A previsão mantém-se inalterada face às projeções iniciais.

2,7%

Afinal, a economia cresceu 2,7% em 2024, mais 0,5 pontos percentuais do que a anterior estimativa do gabinete de estatísticas nacional. O crescimento do ano passado, de 1,9%, foi confirmado.

89,2%

A revisão em alta do crescimento da economia em 2024 obrigou a ajustamentos em baixa no rácio da dívida pública. O número de 2025 foi corrigido de 89,7% para 89,2% do PIB, ao passo que o de 2024 desceu de 93,6% para 93%.

35,3%

A carga fiscal em percentagem do PIB aumentou no ano passado para 35,3%. A subida é justificada pelo crescimento nominal da receita fiscal e contributiva superior ao da economia.

12,1%

As famílias portuguesas pouparam 12,1 euros por cada 100 euros de rendimento disponível no segundo trimestre do ano. Esta taxa, de 12,6%, revela uma descida de 0,3 pontos percentuais e é explicada por um aumento das despesas de consumo final superior ao crescimento do rendimento disponível das famílias.

5,1%

A despesa corrente aumentou 5,1% no segundo trimestre, em termos homólogos. A subida é justificada pelo incremento dos subsídios (53,6%), das remunerações dos empregados (5,7%), dos encargos com prestações sociais (5,2%) e do consumo intermédio (4,6%).