Televisão

Sebastião Bugalho, menos comentário e mais jornalismo de dados são apostas da CNN Portugal

“Não espero que venha atacar o Governo, mas Sebastião Bugalho é um espírito livre e alguém com pensamento sobre temas muito diversos”, justifica ao +M o diretor da estação, Nuno Santos.

O regresso de Sebastião Bugalho à CNN Portugal é uma das principais novidades da nova grelha da estação, apresentada esta quarta-feira. O agora eurodeputado, vice-presidente e porta-voz do PSD junta-se a nomes como Mário Centeno, Gouveia e Melo, Mário Crespo, Rogério Alves e Sérgio Sousa Pinto no espaço de comentário, marcando presença na emissão a partir da primeira semana de outubro.

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Não espero que venha atacar o Governo, mas Sebastião Bugalho é um espírito livre e alguém com pensamento sobre temas muito diversos”, justifica ao +M Nuno Santos, diretor da estação.

As novidades vão surgir em antena em dois momentos. Em setembro, mês da rentrèe, e em novembro, mês do aniversário da CNN Portugal.

Nuno Santos explica que agora vai existir uma mexida, quase impercetível em termos gráficos, que será reforçada no aniversário. Nos conteúdos, o ritmo será idêntico, com dois momentos.

Achamos que a CNN precisa de mais vídeo, mais reportagem, mais análise e mais jornalismo traduzido em dados e explicação”, resume o responsável, que reforça também a aposta em “jornalistas experientes”, como Carla Moita ou José Carlos Araújo.

O objetivo é também ir “progressivamente reduzindo o espaço de comentário puro e duro” e apresentar “uma nova forma de arrumar os conteúdos”, nomeadamente com a introdução de várias rubricas.

Líder desde praticamente o arranque, mas separada nos últimos meses da SIC Notícias por uma décima e com o Now também a ganhar terreno, Nuno Santos reforça a ideia de que o “mercado está mais competitivo”. “É uma prova diária”, resume do também diretor de informação da TVI.

Em novembro, em parceria com o Nascer do Sol, outra das novidades pode ser o regresso de Manuela Moura Guedes à estação. “A possibilidade existe, mas não está fechada”, diz Nuno Santos, prometendo também outras novidades para o final do ano.

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