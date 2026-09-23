Secretas recebem 7,5 milhões do PRR para infraestrutura de inteligência artificial

O Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) recebeu 7,5 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para criar uma infraestrutura computacional própria dedicada à inteligência artificial (IA). O investimento pretende reforçar a capacidade das secretas para processar e analisar grandes volumes de informação.

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Segundo noticiou o jornal Público, a verba destinou-se à aquisição e implementação de infraestrutura computacional avançada para suportar capacidades baseadas em IA, bem como a uma solução de gestão documental e equipamento dedicado à segurança da informação. O objetivo passa também por reduzir a dependência de infraestruturas externas, nomeadamente serviços de cloud pública.

De acordo com a orientação técnica do investimento, o projeto permite criar capacidade de processamento de dados à escala nacional, desenvolver e operacionalizar modelos de IA, integrar múltiplas fontes de informação e executar sistemas críticos num ambiente controlado. A infraestrutura garante ainda o isolamento de ambientes classificados.

O investimento surge num contexto em que o Conselho de Fiscalização do SIRP tem defendido o reforço dos meios tecnológicos dos serviços de informações. Num parecer relativo ao primeiro semestre de 2026, o organismo destacou a necessidade de ferramentas capazes de recolher, organizar, cruzar e analisar informação, incluindo através de IA, para apoiar a identificação de informação relevante e antecipar ameaças à segurança nacional.