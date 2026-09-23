Taxa de poupança das famílias abranda para 12,1% no segundo trimestre

A taxa de poupança das famílias portuguesas abrandou no segundo trimestre para 12,1%, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em relação ao trimestre anterior, registou-se uma descida de 0,3 pontos percentuais.

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Este recuo é explicado por um aumento das despesas de consumo final, em 1,7%, superior ao crescimento do rendimento disponível das famílias, de 1,4%, mostram os dados do INE. Em termos reais, “o consumo final aumentou 0,9% no ano acabado no segundo trimestre de 2026″.

Também a capacidade de financiamento das famílias abrandou para 4,1% do PIB, inferior ao registado no trimestre anterior e homólogo. O gabinete de estatísticas nacional justifica este resultado com “a redução em 0,9% da poupança, conjugado com o aumento de 2,7% da formação bruta de capital [que corresponde essencialmente à aquisição de habitação] (3,1% no trimestre homólogo)”.

(Notícia em atualização)