Taxa Euribor a 6 meses ultrapassa 3% pela primeira vez desde outubro de 2024

A Euribor a seis meses, a mais utilizada nos créditos com taxa variável em Portugal, ultrapassou esta quarta-feira os 3% pela primeira vez desde outubro de 2024, num dia em que sobe também a taxa indexante a três meses.

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O valor desta quarta-feira da Euribor a seis meses é de 3,013% , mais 0,014 pontos que na terça-feira e o valor mais alto desde a sessão de 18 de outubro de 2024, quando estava nos 3,028%.

, mais 0,014 pontos que na terça-feira e o valor mais alto desde a sessão de 18 de outubro de 2024, quando estava nos 3,028%. Também a Euribor a três meses subiu, para 2,622% , mais 0,014 pontos face à véspera.

, mais 0,014 pontos face à véspera. Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor recuou hoje 0,001 pontos, para 3,331%.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,87% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,26% e 24,40%, respetivamente.

No dia 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho. Em junho, tinha subido as taxas pela primeira vez desde setembro de 2023, designadamente em 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva, e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.

Em agosto, a média mensal da Euribor subiu, de novo, nos três prazos, mas com maior intensidade do que em julho e mais acentuadamente no mais longo: a três meses aumentou 0,088 pontos, para 2,513%; a seis meses cresceu 0,066 pontos, para 2,713%; e a 12 meses avançou 0,099 pontos, para 2,954%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.