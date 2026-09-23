Tekever levanta 500 milhões e voa para uma avaliação de 5,5 mil milhões de euros

A Tekever anunciou o primeiro fecho de uma ronda de 580 milhões de dólares (mais de 500 milhões de euros), voando para uma avaliação de 6,4 mil milhões de dólares (mais de 5,5 mil milhões de euros).

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“Este investimento representa muito mais do que uma angariação de capital. Reúne um grupo excecional de investidores em torno de uma ambição comum relativamente ao que a Tekever se está a tornar. O facto de um investidor de longo prazo como a UC Investments ter escolhido a Tekever para o seu primeiro investimento direto na Europa constitui um forte reconhecimento da nossa tecnologia, da nossa equipa e da nossa visão a longo prazo”, detalha Ricardo Mendes, cofundador e CEO da Tekever, citado em comunicado.

“Estamos muito satisfeitos com o apoio contínuo da Baillie Gifford, que continua a ser um parceiro fantástico e que está realmente a ajudar-nos a crescer enquanto empresa. A chegada da Merlyn Advisors acrescenta uma experiência estratégica significativa, enquanto o apoio contínuo da Crescent Cove, da Ventura Capital e da Iberis Capital demonstra a segurança dos investidores que já fazem parte da nossa jornada. Juntos, partilhamos a convicção de que a excelência científica, a inteligência artificial, a autonomia e a capacidade tecnológica soberana serão fundamentais para a segurança e a resiliência das sociedades democráticas nas próximas décadas”, acrescenta.

“Este investimento dá-nos os recursos para avançarmos mais rapidamente, crescermos ainda mais e continuarmos a construir um líder tecnológico global a partir da Europa”, diz também.

Liderado pela UC Investments (Universidade da Califórnia) — marcando o primeiro investimento direto da UC Investments na Europa — e pela Baillie Gifford, a ronda série D contou com a participação da Merlyn Advisors a Crescent Cove, Ventura Capital e Iberis Capital.

Embora esta primeira fase tenha permitido cobrir a maior parte do financiamento, a empresa espera “concluir fases adicionais da Série D nos próximos meses, a fim de atrair novos investidores estratégicos”, pode ler-se em comunicado.

O anúncio confirma a notícia avançada em agosto de que a unicórnio nacional iria ao mercado levantar capital para alimentar os seus planos de crescimento e aquisição.

A ronda concretiza-se depois de a empresa ter sido selecionada pelo Ministério de Defesa do Reino Unido como fornecedora do CORVUS, a nova capacidade de vigilância do Exército Britânico, no âmbito de um programa no valor de até 400 milhões de libras (mais de 460 milhões de euros) ao longo dos próximos dez anos.

Foi precisamente após um anúncio de um plano de investimento de 470 milhões de euros, a cinco anos, no Reino Unido e depois de um contrato com a Defesa britânica que a fabricante de drones que, em maio de 2025, a empresa saltou para o estatuto de unicórnio, com uma avaliação de mais de 1,2 mil milhões. É o sétimo unicórnio português e o único no setor da defesa e espaço.

“Na UC Investments, adotamos uma perspetiva de longo prazo e procuramos empresas que possuam tanto profundidade técnica como capacidade de execução em grande escala. A Tekever construiu uma plataforma tecnológica excecional ao longo de mais de duas décadas, com um historial comprovado de sucesso operacional”, começa por referir Jagdeep Singh Bachher.

“A nossa convicção está depositada no Ricardo e na sua equipa, bem como no peso crescente da tecnologia europeia nos mercados globais. Estamos muito satisfeitos por apoiar a Tekever na sua próxima fase de crescimento internacional“, aponta o Chief Investment Officer da Universidade da Califórnia, que colidera a ronda.

Chris Evdaimon, gestor de Investimento e empresas privadas na Baillie Gifford, destaca a capacidade tecnológica da companhia. “A nossa confiança na Tekever tem vindo a crescer à medida que a empresa se expande. O seu modelo verticalmente integrado e centrado no software confere-lhe uma capacidade invulgar de transformar rapidamente a tecnologia em capacidade operacional, enquanto a sua experiência em ambientes exigentes do mundo real proporciona uma profundidade de conhecimento que é extremamente difícil de replicar”, diz.

“Acreditamos que a Tekever se tornou uma das empresas tecnológicas de referência na área europeia de uso dual e autonomia, e estamos satisfeitos por continuar a apoiar a empresa a longo prazo”, conclui.

A injeção de capital apanha a companhia numa fase de expansão, com presença no Reino Unido, França, Ucrânia, Estados Unidos, Estónia e, Portugal.

(Última atualização às 10h08)