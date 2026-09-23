Zelensky disponível para cessar ofensivas a energéticas, mas alerta para “novo ataque massivo” russo

O Presidente ucraniano disse estar disponível para qualquer formato de cessar-fogo bilateral sobre alvos energéticos com a Rússia, depois de se reunir durante 40 minutos com o Presidente norte-americano, Donald Trump, à margem da Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque.

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Volodymyr Zelensky disse que não foi discutida qualquer suspensão unilateral dos ataques ucranianos contra refinarias russas, depois de Trump ter manifestado preocupação com os danos provocados à capacidade de processamento de combustível da Rússia e o impacto nos preços do gasóleo.

Na semana passada, Trump afirmou que Rússia e Ucrânia tinham acordado não atacar infraestruturas energéticas. Contudo, a aparente trégua rapidamente desapareceu, depois de a Rússia ter atingido estações de combustível em Kiev e a Ucrânia ter atacado a Refinaria de Petróleo de Moscovo.

“Estou pronto para uma reunião trilateral. Significa que estou de acordo em terminar a guerra”, vincou o líder ucraniano aos jornalistas após o encontro com Trump, citado pela Reuters.

Donald Trump, por seu lado, tinha antecipado que iria discutir com Volodymyr Zelensky os ataques ucranianos às refinarias russas. “É um golpe sério nos russos. É também um golpe sério no preço do gasóleo”, sublinhou.

Antes da reunião entre o Presidente norte-americano e o seu homólogo, Trump advertiu Zelensky durante uma chamada telefónica para travar os ataques ucranianos contra refinarias russas, garantindo que o petróleo russo conseguisse chegar aos mercados internacionais para aliviar a pressão sobre a oferta.

Ucrânia alerta para “novo ataque massivo” russo

O Presidente ucraniano afirmou que a Rússia está a preparar um novo ataque de larga escala contra a Ucrânia. “Há atualmente informações de que a Rússia está a preparar um novo ataque massivo contra a Ucrânia”, escreveu no Telegram, depois de uma reunião com o primeiro-ministro britânico Andy Burnham, também em Nova Iorque, citado pela Reuters.

Zelensky acrescentou que Kiev mantém contactos permanentes com os aliados para obter novos sistemas de defesa antiaérea e rejeitou qualquer discussão sobre o levantamento de sanções contra Moscovo “enquanto os ucranianos viverem diariamente sob a ameaça de ataques com mísseis e drones”.

A Rússia tem intensificado os ataques com drones e mísseis e, nas últimas semanas, alterou as suas táticas, lançando ofensivas contínuas ao longo do dia, em vez de se concentrar apenas nos ataques noturnos.

Moscovo também começou a utilizar drones propulsionados por motores a jato, que voam a maior altitude e conseguem escapar mais facilmente às defesas aéreas, segundo o líder ucraniano.

Sobre a situação militar, Zelensky salientou que Putin não sente pressão suficiente para aceitar negociações diretas que ponham fim ao conflito que dura há mais de quatro anos.

“A situação no campo de batalha não é favorável a Putin. Ele não está a ganhar, é verdade. E não está a perder, também é verdade. Ele não sente que tem de parar porque para ele as perdas humanas não são perdas”, destacou o presidente da Ucrânia ao ao Wall Street Journal, citado pela Reuters.