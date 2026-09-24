A homepage está morta? O atual papel no tráfego dos publishers

Com 67% do tráfego dos publishers da rede da Chartbeat a começar nos artigos, e não na homepage, os dados dos últimos dois anos ajudam a perceber qual o papel que a página inicial ainda desempenha.

Os artigos são a principal porta de entrada num site de um publisher. Nos últimos dois anos, as visitas que tiveram início nos artigos representaram 67% do tráfego dos publishers da rede da ferramenta de análise de dados Chartbeat. Por sua vez, 33% do tráfego teve início através da homepage.

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Analisando ao detalhe, em 2026, 40% das pageviews da página inicial têm como principal fonte o tráfego interno. Já o tráfego direto tem permanecido estável em torno dos 15%, enquanto os deep links e o dark social têm crescido nos últimos dois anos, estando perto dos 10%.

Com a queda do tráfego proveniente do Google Discover e do Google Search — uma tendência que a Charbeat identifica desde meados de 2025 — o Search surge agora como a sexta maior fonte de pageviews para a homepage, depois de ter ocupado sobretudo a quarta posição ao longo do período analisado.

O papel na recirculação

Por definição, o tráfego interno é gerado quando um leitor clica de uma página para outra dentro do mesmo site. Este ano, a taxa de recirculação das homepages na rede da Chartbeat é de 49%. “A homepage gera quase o dobro das pageviews para outras páginas do seu site do que as que recebe ela própria, um sinal da sua força como fonte de referência interna”, explica a análise.

É no setor financeiro que essa recirculação na homepage é mais elevada, aproximando-se do dobro da média da rede — e da taxa registada pelos publishers de notícias e media — de 49%. Quem também ultrapassa a média são os publishers dedicados ao desporto com 61% de recirculação. As homepages de viagens ficam abaixo da média — com 47% — embora o gráfico revele um aumento face aos níveis registados no início do período.

Embora, do ponto de vista da descoberta, a homepage seja “menos eficaz” do que outras fontes de tráfego, desempenha um papel significativo como motor de tráfego interno e, consequentemente, de recirculação. “Isto oferece aos publishers uma grande oportunidade para reter os leitores no site, aumentar a probabilidade de regresso e, com o tempo, convertê-los em leitores fiéis”, sublinha a análise.