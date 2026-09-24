Advogados já estão a ser sancionados por manobras dilatórias. Ordem vai avaliar queixas

A Ordem dos Advogados (OA) vai avaliar a forma como os tribunais estão a aplicar a nova norma das regras processuais penais – em vigor há apenas três semanas – que permite multar atos considerados dilatórios e que pode levar a participações disciplinares contra advogados. A decisão surge depois de terem chegado à ordem queixas de profissionais que dizem estar a ser sancionados por atos que consideram fazer parte do exercício normal do direito de defesa.

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A OA anunciou esta quarta-feira que vai avaliar concretamente a forma como o novo regime está a ser aplicado e admite avançar institucionalmente caso encontre decisões que possam comprometer o direito de defesa.

Em causa está um novo artigo do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.º 34/2026. A norma permite ao juiz aplicar uma multa entre 2 e 100 unidades de conta (UC) — atualmente entre 204 e 10.200 euros — quando um “arguido, assistente, parte civil ou pessoa afetada” pratique atos que sejam “manifestamente infundados” e que visem ou tenham por efeito atrasar o processo ou consumir de forma substancial tempo e meios.

A regra não prevê, portanto, que o advogado seja diretamente multado por ser advogado. A sanção recai sobre o sujeito processual, o arguido, e prevê que os advogados fiquem afastados do pagamento destas multas. Porém, continuam sujeitos a sanções disciplinares. A proposta prevê que, em caso de reincidência em práticas dilatórias, seja obrigatória a comunicação à Ordem dos Advogados para eventual procedimento disciplinar.

Ordem quer conhecer casos concretos

Face às situações que têm sido comunicadas por advogados, a Ordem decidiu recolher informação sobre a aplicação da nova norma. Pede aos profissionais que comuniquem casos em que entendam ter existido “uma interpretação excessiva, desproporcionada ou restritiva do novo regime, sobretudo quando estejam em causa atos praticados no exercício regular do direito de defesa”.

Entre os exemplos apontados pela Ordem estão requerimentos destinados à produção de prova, como a audição de testemunhas, o exercício do contraditório ou a invocação de nulidades, irregularidades ou inconstitucionalidades processuais.

A questão está em saber onde termina o legítimo exercício dos instrumentos de defesa e começa um expediente destinado apenas a atrasar o processo. A nova lei exige que o ato seja “manifestamente infundado e que tenha como objetivo ou efeito entorpecer ou retardar o andamento do processo ou consumir de forma substancial tempo e meios”.

A própria reforma atribuiu aos juízes um novo dever de gestão e adequação processual. O artigo 85.º-A determina que “o magistrado deve dirigir ativamente o processo, promover o seu andamento célere e recusar o que seja impertinente ou meramente dilatório”, mas estabelece também que estas decisões não podem afetar os direitos, liberdades e garantias dos sujeitos processuais.

Já há um primeiro caso relatado

A advogada Ana Sofia Sá Pereira escreveu esta terça-feira que, no primeiro julgamento em que interveio já ao abrigo da nova lei, um requerimento apresentado para exercer o contraditório e pronunciar-se sobre um despacho judicial foi sancionado com duas unidades de conta. Ou seja: 204 euros. O relato foi publicado pela própria advogada na sua rede social.

“No primeiro julgamento em que intervenho ao abrigo da nova lei de processo penal, um requerimento apresentado para exercer o contraditório e me pronunciar sobre um despacho do tribunal foi sancionado com 2 unidades de conta. É este o meu primeiro contacto, na prática, com o artigo 521.º-A do Código de Processo Penal. E aquilo que está em causa é muito mais grave do que uma sanção aplicada a um requerimento de um advogado. Está em causa a liberdade da defesa. E, com ela, as garantias dos cidadãos. O advogado não requer, não contradita, não suscita nulidades, não interpõe recursos ou reclamações para defender um interesse próprio. Fá-lo porque alguém lhe confiou a defesa dos seus direitos perante o poder do Estado”, sublinha a advogada.

“Um requerimento não é, pela sua mera existência, um expediente dilatório. A defesa não é uma perturbação do funcionamento do tribunal. E a celeridade processual, por mais legítimo que seja esse objetivo, não pode construir-se através de mecanismos que possam produzir autocensura processual. E é um Direito do arguido, não é dos políticos, da polícia nem dos tribunais. Num Estado de Direito, o processo penal é precisamente o lugar onde o poder do Estado deve encontrar as garantias mais robustas”, concluiu.

“Confirmando-se a existência de decisões suscetíveis de comprometer o exercício efetivo do direito de defesa ou de revelar uma aplicação desproporcionada do novo regime, a OA irá promover todas as iniciativas institucionais adequadas à defesa das garantias dos cidadãos, à independência da advocacia e à regular administração da justiça, – incluindo a comunicação formal das situações identificadas ao Conselho Superior da Magistratura”, garante o bastonário João Massano.

“A defesa efetiva dos direitos dos cidadãos constitui um pilar essencial do Estado de Direito Democrático e não pode ser condicionada por interpretações que desencorajem ou penalizem o legítimo exercício da advocacia”, concluiu o mesmo comunicado.