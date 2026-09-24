Aeroporto de Berlim suspendeu voos após detetar drone desconhecido
O aeroporto de Berlim tem sido o mais afetado no país este ano por avistamentos de drones, que obrigam frequentemente ao encerramento temporário das instalações.
O aeroporto de Berlim suspendeu brevemente as suas operações durante a madrugada desta quinta-feira após a deteção de um drone não identificado, avançou um porta-voz da infraestrutura, sem dar pormenores.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A polícia federal alemã confirmou o incidente à rádio pública RBB, mas indicou não ter encontrado qualquer veículo aéreo não tripulado nas instalações do aeroporto durante a sua intervenção, que durou aproximadamente 45 minutos.
Por seu lado, a polícia de Brandemburgo, estado onde se situa o aeroporto da capital alemã, abriu uma investigação a um possível incidente de interrupção do tráfego aéreo.
Segundo a RBB, o aeroporto de Berlim tem sido o mais afetado no país este ano por avistamentos de drones, que obrigam frequentemente ao encerramento temporário das instalações.
O incidente mais notório até à data aconteceu em agosto, quando um drone que transportava uma carga explosiva foi encontrado no aeroporto de Leipzig (leste da Alemanha), junto a um avião que transportava ajuda militar para a Ucrânia.
O Governo alemão está a investigar o incidente como uma tentativa de ataque terrorista, que atribuiu aos serviços de informação russos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Aeroporto de Berlim suspendeu voos após detetar drone desconhecido
{{ noCommentsLabel }}