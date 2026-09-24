Defesa

Aeroporto de Berlim suspendeu voos após detetar drone desconhecido

  • Lusa
  • 13:23

O aeroporto de Berlim tem sido o mais afetado no país este ano por avistamentos de drones, que obrigam frequentemente ao encerramento temporário das instalações.

O aeroporto de Berlim suspendeu brevemente as suas operações durante a madrugada desta quinta-feira após a deteção de um drone não identificado, avançou um porta-voz da infraestrutura, sem dar pormenores.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A polícia federal alemã confirmou o incidente à rádio pública RBB, mas indicou não ter encontrado qualquer veículo aéreo não tripulado nas instalações do aeroporto durante a sua intervenção, que durou aproximadamente 45 minutos.

Por seu lado, a polícia de Brandemburgo, estado onde se situa o aeroporto da capital alemã, abriu uma investigação a um possível incidente de interrupção do tráfego aéreo.

Segundo a RBB, o aeroporto de Berlim tem sido o mais afetado no país este ano por avistamentos de drones, que obrigam frequentemente ao encerramento temporário das instalações.

O incidente mais notório até à data aconteceu em agosto, quando um drone que transportava uma carga explosiva foi encontrado no aeroporto de Leipzig (leste da Alemanha), junto a um avião que transportava ajuda militar para a Ucrânia.

O Governo alemão está a investigar o incidente como uma tentativa de ataque terrorista, que atribuiu aos serviços de informação russos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Aeroporto de Berlim suspendeu voos após detetar drone desconhecido

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CIA alerta Europa para possível ataque russo com drones

Tiago Martins d'Oliveira,

A ofensiva da Rússia poderá envolver drones Gerbera lançados a partir de navios mercantes no Mediterrâneo, procurando obter um impacto político e económico, sem atacar em larga escala.