Aeroporto de Berlim suspendeu voos após detetar drone desconhecido

O aeroporto de Berlim suspendeu brevemente as suas operações durante a madrugada desta quinta-feira após a deteção de um drone não identificado, avançou um porta-voz da infraestrutura, sem dar pormenores.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A polícia federal alemã confirmou o incidente à rádio pública RBB, mas indicou não ter encontrado qualquer veículo aéreo não tripulado nas instalações do aeroporto durante a sua intervenção, que durou aproximadamente 45 minutos.

Por seu lado, a polícia de Brandemburgo, estado onde se situa o aeroporto da capital alemã, abriu uma investigação a um possível incidente de interrupção do tráfego aéreo.

Segundo a RBB, o aeroporto de Berlim tem sido o mais afetado no país este ano por avistamentos de drones, que obrigam frequentemente ao encerramento temporário das instalações.

O incidente mais notório até à data aconteceu em agosto, quando um drone que transportava uma carga explosiva foi encontrado no aeroporto de Leipzig (leste da Alemanha), junto a um avião que transportava ajuda militar para a Ucrânia.

O Governo alemão está a investigar o incidente como uma tentativa de ataque terrorista, que atribuiu aos serviços de informação russos.