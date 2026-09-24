Afinal, economia pode crescer 2,2% este ano, prevê Conselho das Finanças Públicas

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) reviu em alta a previsão de crescimento do PIB para 2026, de 1,6% para 2,2%, mas antecipa uma abrandamento progressivo a partir de 2027. O fim do impulso do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a menor contribuição da população ativa e a necessidade de aumentar a produtividade são os principais fatores que condicionam o crescimento no médio prazo. No curto prazo, energia, juros e conjuntura externa concentram os maiores riscos, de acordo com o relatório “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2026-2030 (atualização)”, divulgado esta quinta-feira.

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A melhoria da projeção para 2026 resulta de uma primeira metade do ano mais robusta do que o esperado, apesar das tempestades que atingiram o país e do choque energético provocado pelo conflito no Médio Oriente. Mas a aceleração deste ano não deverá prolongar-se: o CFP projeta um crescimento de 1,8% em 2027, 1,7% em 2028 e 2029 e 1,6% em 2030.

O cenário traçado pelo CFP mostra assim uma economia capaz de absorver os choques de curto prazo, mas confrontada com limitações estruturais que tornam mais difícil sustentar ritmos de crescimento elevados no final da década. A instituição, liderada por Nazaré Costa Cabral, conclui que, perante o envelhecimento da população e menores fluxos migratórios, o crescimento dependerá cada vez mais dos ganhos de produtividade, à medida que o contributo do emprego para o PIB diminui.

A revisão do crescimento deste ano assenta numa economia que revelou uma resiliência superior à antecipada no primeiro semestre. O PIB real cresceu 0,8% em cadeia no segundo trimestre, depois de apenas 0,1% nos primeiros três meses, levando a um crescimento acumulado de 1% no primeiro semestre. O desempenho foi particularmente relevante porque ocorreu num contexto de tempestades e de forte subida dos preços energéticos.

O principal motor continuará a ser a procura interna. O CFP prevê um crescimento de 3,2% do consumo privado, bastante acima dos 2,1% previstos em abril. A revisão reflete um crescimento dos rendimentos do trabalho superior ao anteriormente antecipado, com as remunerações por trabalhador a crescerem 4,9%, bem como o efeito do suplemento extraordinário para pensionistas, avaliado em cerca de 400 milhões de euros. A utilização de poupança pelas famílias para acomodar o aumento dos custos dos combustíveis também ajudará a sustentar o consumo.

O investimento é outro fator decisivo. A formação bruta de capital fixo (FBCF) deverá crescer 5,9% em 2026, contra 4,3% na projeção de abril. Para esta revisão contribuem o investimento num centro de dados em Sines e o reforço do investimento público. No primeiro trimestre, a FBCF já tinha crescido 10,8% em termos homólogos, com a componente de máquinas e equipamentos a aumentar 30,7%.

Também as exportações deverão ter um comportamento muito mais forte do que o antecipado: o CFP passou a projetar um crescimento de 3,6%, contra apenas 1% em abril. A revisão resulta de uma melhoria das perspetivas para a procura externa e da reversão de alguns efeitos temporários que tinham penalizado as exportações em 2025 e no início de 2026, nomeadamente a paragem da refinaria de Sines, a quebra da produção agrícola e os fenómenos meteorológicos adversos.

Há, contudo, um dado importante na composição do crescimento: as exportações líquidas retiram 1,5 pontos percentuais ao crescimento do PIB em 2026, porque as importações deverão aumentar 6,5%, bastante acima das vendas para o exterior.

2027: o fim do PRR muda o perfil da economia

A partir de 2027, o crescimento abranda para 1,8%. O consumo privado continua a crescer, mas a um ritmo inferior, de 2,4%, enquanto o investimento desacelera fortemente para apenas 1,5%. O consumo público cresce 0,7% e as exportações 2,5%.

Uma das razões fundamentais está no fim do impulso do PRR. Em 2026, o investimento público cresce cerca de 22,3% em termos nominais, elevando o seu peso no PIB de 3% para 3,5%, o valor mais elevado desde 2011. Este impulso ajuda a compensar os efeitos adversos do contexto externo. Mas, com o encerramento do PRR, o investimento público deverá cair em 2027 e 2028, penalizando o crescimento.

Parte deste efeito deverá ser compensada pela execução do PT2030, mas não na mesma escala, salienta o CFP. O investimento privado deverá ainda crescer cerca de 3% em 2027, suportado pela procura interna e externa e por projetos já identificados, incluindo a expansão de centros de dados.

O consumo das famílias também perde dinamismo. O CFP prevê uma desaceleração dos rendimentos do trabalho, embora a descida das pressões inflacionistas e alterações nos reembolsos de IRS contribuam temporariamente para o rendimento disponível. Em sentido contrário, taxas de juro mais elevadas deverão encarecer o financiamento das famílias, sobretudo do crédito à habitação, enquanto a não repetição do suplemento extraordinário para pensionistas retira um impulso extraordinário ao consumo.

A trajetória de crescimento projetada pelo CFP , de 1,8% em 2027, 1,7% em 2028 e 2029 e 1,6% em 2030, não é apenas fruto do fim do PRR. O ritmo de crescimento converge para um valor mais baixo porque a capacidade de aumentar o emprego está a esgotar-se.

A trajetória de crescimento projetada pelo CFP , de 1,8% em 2027, 1,7% em 2028 e 2029 e 1,6% em 2030, não é apenas fruto do fim do PRR. O ritmo de crescimento converge para um valor mais baixo porque a capacidade de aumentar o emprego está a esgotar-se.

O emprego deverá crescer 1,1% em 2027, mas apenas 0,5% em 2028, 0,3% em 2029 e zero em 2030. Em paralelo, a população em idade ativa cresce cada vez menos: 0,5% em 2027, 0,3% em 2028, estabiliza em 2029 e diminui 0,2% em 2030.

É neste ponto que entra o principal desafio estrutural identificado pelo CFP: a produtividade. A produtividade aparente do trabalho, depois de um crescimento de apenas 0,5% em 2026, deverá aumentar 0,8% em 2027, 1,2% em 2028, 1,4% em 2029 e 1,6% em 2030. Ou seja, à medida que o emprego deixa de crescer, passa a ser a capacidade de produzir mais com os trabalhadores existentes que determina o crescimento económico.

O CFP lembra que turismo, imigração e fundos europeus foram importantes motores do crescimento dos últimos anos. A imigração permitiu aumentar a população em idade ativa e aliviar a escassez de mão-de-obra, enquanto os fundos europeus deram um impulso significativo ao investimento. Mas estes fatores não podem continuar a contribuir da mesma forma para o crescimento.

Há, por isso, uma questão central para a próxima década: se o crescimento do emprego desacelera e o PRR termina, será a produtividade capaz de preencher esse vazio? O CFP salienta que o baixo nível de investimento continua a ser uma restrição importante, precisamente porque o investimento é determinante para gerar ganhos sustentados de produtividade. Portugal apresenta ainda uma produtividade do fator trabalho cerca de 20% inferior à média da OCDE, segundo o indicador citado pelo Conselho.

Também do lado externo há limites ao crescimento. O CFP assume que a procura externa dirigida à economia portuguesa crescerá, em média, 2,4% entre 2027 e 2030, permitindo às exportações crescer cerca de 2,5% por ano. Mas a projeção parte de uma hipótese de ganhos nulos de quota de mercado, refletindo os desafios de competitividade.

O novo regime tarifário dos EUA e a apreciação do euro são apontados como fatores que podem limitar novos ganhos de quota. No turismo, que tem sido um dos grandes motores das exportações portuguesas, o crescimento futuro encontra também uma restrição física: a capacidade das infraestruturas aeroportuárias. O CFP nota que as exportações de serviços, nomeadamente turismo, cresceram 58,8% em termos nominais entre 2019 e 2025, mas considera mais difícil repetir esse ritmo.

Energia e juros são os principais riscos no curto prazo

O cenário central pressupõe que o choque energético seja temporário e que os preços do petróleo recuem ao longo do segundo semestre. Mas este é também o principal risco negativo para o crescimento.

Num cenário adverso, em que o petróleo ultrapassa os 100 dólares por barril no quarto trimestre de 2026 e permanece mais caro, o crescimento seria 0,1 pontos percentuais inferior em 2026 e 0,6 pontos inferior em 2027. Isso significaria um crescimento de apenas 1,2% em 2027, contra 1,8% no cenário central. Num cenário severo, o impacto negativo sobre o crescimento de 2027 chegaria a 1,1 pontos percentuais.

O mecanismo é relativamente direto: energia mais cara deteriora os termos de troca e reduz o rendimento real da economia, alimenta a inflação, dificulta o trabalho do BCE e agrava as condições de financiamento. A subida das taxas de juro também penaliza o consumo e o investimento, enquanto o aumento da incerteza leva famílias e empresas a adiar decisões.

As projeções do CFP têm ainda uma importante ressalva estatística. O cenário assenta em séries de população e emprego que ainda não incorporam a revisão das estimativas de população residente divulgada pelo INE em junho. A revisão aumentou em 5,9%, ou 637.587 pessoas, a população residente estimada para 2024, sobretudo devido à projeção em alta do saldo migratório.

Os efeitos dessa revisão só serão incorporados no Inquérito ao Emprego e nas Contas Nacionais em 2027. O CFP diz não ser ainda possível determinar a dimensão ou sequer o sinal exato do impacto sobre as diferentes óticas do PIB. A revisão poderá também alterar a estimativa do produto potencial e, consequentemente, a avaliação da capacidade de crescimento da economia portuguesa.

A fotografia que emerge do CFP é, assim, a de uma economia que cresce mais do que o previsto em 2026, mas cujo ritmo tende a normalizar à medida que desaparecem os estímulos extraordinários. O crescimento de 2,2% deste ano é sustentado por consumo, investimento e exportações mais fortes, mas não altera a tendência de fundo: com o PRR a chegar ao fim, o emprego a caminhar para a estagnação e o envelhecimento populacional a pesar cada vez mais, a capacidade de Portugal crescer a médio prazo dependerá sobretudo de conseguir transformar investimento em produtividade.