Inteligência Artificial

OpenAI admite que agente de IA invadiu sistema de saúde australiano

Um agente da OpenAI acedeu a ficheiros públicos e não públicos de um portal de saúde australiano. A empresa só detetou o incidente meses depois e já o comunicou às autoridades do país.

Um agente de inteligência artificial (IA) da OpenAI acedeu, em junho, a ficheiros públicos e não públicos de um portal do sistema de saúde australiano, num incidente que está a levantar novos alertas sobre os riscos de sistemas de IA capazes de executar tarefas de forma autónoma.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Segundo o Financial Times, o agente acedeu ao Medicare Statistics Reporting Service, um portal que disponibiliza dados sobre o sistema público de saúde australiano, incluindo informação sobre faturação e utilização de medicamentos.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, classificou o caso como “obviamente inaceitável” este incidente, criticando o facto de a OpenAI só ter identificado a intrusão em agosto, cerca de dois meses depois da ocorrência. A empresa norte-americana explica que o incidente ocorreu durante uma avaliação interna, na qual os modelos tentavam responder a questões sobre a Austrália. Segundo a OpenAI, o agente “realizou ações que não pretendíamos”.

O caso já está a ser investigado pela Australian Signals Directorate, incluindo para determinar a que outros sistemas governamentais poderão ter sido acedidos. O ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro, Richard Marles, afirmou que foram consultados vários sistemas a nível federal e estadual, incluindo estatísticas de saúde e criminalidade, embora tenha considerado o impacto “relativamente reduzido”. As autoridades dizem não ter, até ao momento, indícios de acesso a informação pessoal ou de um comprometimento mais abrangente da rede dos serviços públicos australianos.

O caso surge semanas depois de a OpenAI ter revelado outro incidente envolvendo agentes de IA, que acederam à plataforma Hugging Face durante um teste de cibersegurança. Nesse episódio, centenas de agentes terão conseguido aceder à internet sem autorização e coordenando ações de forma autónoma e não autorizada.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

OpenAI admite que agente de IA invadiu sistema de saúde australiano

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Mercados antecipam cimeira tranquila entre EUA e China

Shrikesh Laxmidas,

Nos mercados, a visita de Xi a Trump não é vista a resultar num grande acordo, mas a reunião deverá ser "tranquila" e ganhar tempo para os dois líderes poderem estender a trégua nas tarifas.