Agricultores estão revoltados e preparam posição contra “ausência de apoios robustos” do Estado

Os agricultores portugueses estão insatisfeitos com a resposta do Governo ao aumento dos custos de produção das empresas do setor primário. A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) convocou esta quinta-feira o seu Conselho de Presidentes para uma reunião extraordinária que se vai realizar na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, para analisar a crise de matérias-primas.

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O encontro, que arranca às 15h na sede da CAP em Lisboa, tem como objetivo avaliar a “ausência de apoios robustos” por parte do Estado para ajudar o setor agrícola a enfrentar o crescente aumento dos custos dos fatores de produção, incluindo combustíveis, energéticos e de fertilizantes, que foi “agravado pela utilização inadequada e ineficiente das medidas comunitárias de apoio”.

“Mediante a avaliação que for efetuada neste órgão, e perante o notório e crescente sentimento de revolta e insatisfação por parte dos agricultores, a CAP tornará públicas as ações que desenvolverá para defesa e proteção do setor, cujas perdas em termos de rendimento e de competitividade têm vindo a agravar-se”, alertou a confederação liderada por Álvaro Mendonça e Moura.

Apesar de a reunião extraordinária se destinar ao Conselho de Presidentes – o órgão consultivo máximo da CAP que agrega os presidentes das associações do setor agrícola, florestal e pecuário filiadas – está também aberta a líderes associativos.