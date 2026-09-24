Agricultores estão revoltados e preparam posição contra “ausência de apoios robustos” do Estado
Confederação dos Agricultores de Portugal convocou o Conselho de Presidentes para uma reunião extraordinária na próxima segunda-feira onde decidirá sobre "ações de defesa e proteção do setor".
Os agricultores portugueses estão insatisfeitos com a resposta do Governo ao aumento dos custos de produção das empresas do setor primário. A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) convocou esta quinta-feira o seu Conselho de Presidentes para uma reunião extraordinária que se vai realizar na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, para analisar a crise de matérias-primas.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
O encontro, que arranca às 15h na sede da CAP em Lisboa, tem como objetivo avaliar a “ausência de apoios robustos” por parte do Estado para ajudar o setor agrícola a enfrentar o crescente aumento dos custos dos fatores de produção, incluindo combustíveis, energéticos e de fertilizantes, que foi “agravado pela utilização inadequada e ineficiente das medidas comunitárias de apoio”.
“Mediante a avaliação que for efetuada neste órgão, e perante o notório e crescente sentimento de revolta e insatisfação por parte dos agricultores, a CAP tornará públicas as ações que desenvolverá para defesa e proteção do setor, cujas perdas em termos de rendimento e de competitividade têm vindo a agravar-se”, alertou a confederação liderada por Álvaro Mendonça e Moura.
Apesar de a reunião extraordinária se destinar ao Conselho de Presidentes – o órgão consultivo máximo da CAP que agrega os presidentes das associações do setor agrícola, florestal e pecuário filiadas – está também aberta a líderes associativos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Agricultores estão revoltados e preparam posição contra “ausência de apoios robustos” do Estado
{{ noCommentsLabel }}