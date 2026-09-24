AHRESP quer alívio fiscal e harmonização da taxa de IVA no Orçamento do Estado

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou ao Governo propostas para o Orçamento do Estado de 2027 (OE2027), como a harmonização do IVA ao serviço das bebidas e o alívio fiscal sobre o trabalho.

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“A AHRESP apresentou ao Governo e aos grupos parlamentares um conjunto de 27 propostas para o Orçamento do Estado de 2027, com o objetivo de criar condições para que as nossas empresas possam investir, inovar e qualificar”, anunciou, em comunicado.

Entre estas incluem-se a harmonização da taxa intermédia de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) à totalidade do serviço de bebidas e o alívio fiscal sobre o trabalho, nomeadamente através da redução da TSU (Taxa Social Única) para pessoas e empresas e da revisão em baixa dos escalões de IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares).

Por outro lado, propõe um prémio de valorização salarial para aumento do salário médio, um quadro fiscal “estável e previsível”, de modo a que as empresas possam planear o investimento, e o acesso efetivo das atividades de restauração e similares aos sistemas de incentivo ao investimento.

A AHRESP quer também mecanismos de compensação dos custos de energia, combustíveis e matérias-primas.

“É com estabilidade e previsibilidade que as empresas do canal HORECA [Hotéis, Restaurantes e Cafés] planeiam, inovam e crescem”, vincou.