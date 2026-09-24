António Simões, CEO da seguradora britânica Legal & General, vai cortar 1.000 empregos

A seguradora e gestora de ativos britânica Legal & General (L&G) vai reduzir a sua força de trabalho em cerca de 1.000 cargos, perto de 10% do total de colaboradores, até meados de 2027. O plano de reestruturação foi comunicado esta quarta-feira aos colaboradores pelo CEO português da empresa, António Simões. O processo começará com rescisões voluntárias no Reino Unido, mas a gestão admite avançar para despedimentos obrigatórios caso a adesão fique aquém do esperado.

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Segundo a L&G, a medida pretende libertar recursos para focar os investimentos nas áreas com maiores prospetivas de crescimento, avança o jornal Insurance Business. António Simões justificou a decisão explicando que as estruturas, processos e métodos de trabalho acumulados ao longo da última década deixaram a organização “mais complexa do que o necessário”. A divisão de gestão de ativos, que gere cerca de 1,2 biliões de libras (cerca de 1,4 biliões de euros) a nível global, ficará de fora deste processo por já ter sido reestruturada no ano passado, pelo que os cortes incidirão essencialmente nas funções centrais do grupo e nos negócios de seguros de vida e pensões.

O anúncio surge numa altura em que Simões, que assumiu a liderança do grupo em janeiro de 2024 após passagens pelo HSBC e Santander, está a conduzir uma estratégia de simplificação da empresa em torno de três áreas fundamentais. Entre os passos dessa reorganização está a venda do negócio de proteção nos EUA à japonesa Meiji Yasuda por 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2,1 mil milhões de euros), o abandono dos planos para uma licença na China e o início do processo de alienação da construtora Cala.

O plano de extinção de postos de trabalho acontece no seguimento de resultados sólidos financeiros. Nos resultados semestrais divulgados em agosto, a L&G registou um aumento de 7% no lucro operacional core, atingindo os 918 milhões de libras (cerca de 1,1 mil milhões de euros), e uma subida de 11% no lucro operacional core por ação. Adicionalmente, a empresa apresenta um rácio de cobertura Solvência II de 201% (acima da sua meta operacional) e tem em curso um programa de recompra de ações de 1,2 mil milhões de libras (cerca de 1,4 mil milhões de euros), prevendo devolver mais de 5 mil milhões de libras (5,9 mil milhões de euros) aos acionistas entre 2025 e 2027.

Para já, a L&G terá de iniciar um processo formal de consulta coletiva, tal como exige a legislação do Reino Unido para despedimentos que envolvam 100 ou mais trabalhadores.