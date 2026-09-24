BrandFor duplicou a sua quota de mercado nos últimos três anos e consolidou-se no Top 3 das empresas de consultoria de branding em Espanha

Com isso, nos seus primeiros oito anos de existência, a empresa consolidou-se como uma das três principais empresas no mercado de consultoria de branding em Espanha, uma liderança entendida em termos de volume de negócios no mercado espanhol, tipo de projeto e construção de relações de confiança duradouras com os seus clientes.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Patricia Arias e Ismael Merlo (sócios fundadores da BrandFor) afirmaram que a empresa inicia agora uma nova etapa, na qual procurará consolidar-se como líder do mercado de consultoria de branding em termos de dimensão do negócio e de tipologia de projetos e clientes.

Arias e Merlo salientam que a sua liderança e o futuro crescimento da BrandFor «estão relacionados com o desenvolvimento do nosso modelo diferenciador, que se baseia na consultoria estratégica e criativa para conceber estratégias e identidades corporativas que impulsionam as marcas a gerar valor tangível em empresas e instituições líderes, através de uma equipa de referência em estratégia de marca e criatividade, e do impulso de capacidades e ferramentas digitais e de Inteligência Artificial».

Acrescentaram que «tudo isto para continuar a descobrir novas formas de agir, de modo a tornar a marca num verdadeiro ativo estratégico e a transformar a excelência em branding no grande aliado de empresas e instituições, desenvolvendo marcas sólidas e orientadas para os resultados, que impulsionam o crescimento das empresas de forma sustentável e orgânica».

CONSOLIDAÇÃO

Em 2025, a BrandFor duplicou a sua quota de mercado em relação ao nível de 2022. Conseguiu assim, um ano antes do previsto, atingir todos os objetivos de crescimento estabelecidos para 2026. E, após um ano recorde em 2024, duplicou o seu número de clientes, tendo realizado projetos para mais de 200 empresas e instituições. E passou de gerir 20 projetos por ano para ter, atualmente, um ritmo de cerca de 40 projetos anuais.

Entre os projetos executados nestes anos pela BrandFor, destacam-se os realizados para empresas, organizações e instituições de setores-chave como a tecnologia, a defesa, o setor aeroespacial, a saúde, a educação, a distribuição e o grande consumo. Alguns exemplos são o Grupo Indra, a Cabify, a Ifema Madrid, a Naturgy, a Ramón Bilbao, a ITP Aero, a SpainCap, o Santander, a Universidade Pontifícia de Comillas, a Pelayo, a Cofares, a EAE Business School, a Iskaypet (Kiwoko e Tiendanimal), a Família Martínez Zabala (Grupo Faustino), a UNICEF, a Ginos, a Ibercaja, a Dialprix ou a Urbaser.

Alguns dos projetos mais recentes incluem o IndraMind, uma iniciativa tecnológica do Grupo Indra; a criação da Comillas ONEXED, a nova marca que lidera a proposta de «formação executiva e aprendizagem ao longo da vida» da Universidade Pontifícia de Comillas; o rebranding 360 da Ibercaja, um banco com um propósito claro; a criação da AIVORIQ, um grupo de laboratórios de próteses dentárias consolidados em parceria com a Alantra Private Equity; a Truliving, nova marca do Grupo GMP dedicada ao alojamento flexível e temporário em Madrid; e projetos de transformação ligados à sustentabilidade e aos critérios ESG para a Urbaser e a Sodexo.

Além disso, as soluções da BrandFor ajudaram a potenciar áreas-chave das empresas para além do que pode ser considerado como branding tradicional. Desta forma, desenvolveu projetos que ajudaram a reforçar o posicionamento das empresas em áreas como a sustentabilidade, a ação social, a cultura corporativa e a promoção da marca empregadora ou «employer branding» — domínios em que a marca desempenha um papel essencial.

Os resultados tangíveis alcançados através das soluções da BrandFor permitem que a empresa atinja elevados níveis de fidelização dos seus clientes. Assim, entre os «top 10» dos clientes da BrandFor encontram-se empresas com as quais desenvolveu projetos há mais de quatro anos. É o caso do Grupo Indra, da Urbaser, da Cabify, da Seguros Pelayo, da Cofares e do Grupo Iskaypet, entre outros.

A BrandFor indicou que o seu sucesso assenta num modelo diferenciado, baseado na consultoria estratégica e criativa, que permite conceber novas estratégias e identidades corporativas que impulsionam marcas que criam valor tangível em empresas e instituições líderes. Tudo isto aliado a uma equipa líder de consultoria e criação, e ao desenvolvimento de capacidades e ferramentas digitais e de IA que levam ainda mais longe a contribuição de valor da BrandFor através das marcas.