Bugalho desvaloriza Passos, que “não é central” no rumo do Governo

Sebastião Bugalho considera que Pedro Passos Coelho “não é central” na ação do atual Governo e rejeita que o executivo de Luís Montenegro esteja a definir a sua atuação em função das críticas do antigo primeiro-ministro.

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Em entrevista ao jornal Público e à Renascença, o vice-presidente do PSD afirmou que “aquilo que estamos a fazer faríamos apesar dele, e aquilo que vamos fazer não faremos por causa dele”.

Questionado sobre as críticas de Passos Coelho, que defendeu que o Governo deveria “ousar mais” e estar à altura da tradição do PSD, Bugalho afirmou não querer entrar em “despiques políticos” com um antigo primeiro-ministro. Na leitura do eurodeputado, o antigo líder dos sociais democratas não está a contestar a existência de reformas, mas antes a defender que estas deveriam avançar mais rapidamente.

Bugalho também desvalorizou o estudo que Passos Coelho está a preparar com o socialista Sérgio Sousa Pinto sobre as reformas de que o país necessita, considerando que se trata de uma iniciativa da sociedade civil. “Ainda bem que o fazem, eu vou lê-lo com todo o interesse”, afirmou, acrescentando que o estudo não deve ser o centro do debate político nacional.

O vice-presidente do PSD rejeitou ainda a ideia de que o atual Governo esteja numa comparação constante com o executivo liderado por Passos Coelho. “Não vivo numa comparação constante, e acho que o Governo também não”, afirmou, defendendo que o foco deve estar nas medidas do atual executivo e nos desafios que o país enfrenta.