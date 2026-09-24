CEO diz que ITA Airways será “porta de entrada” do grupo Lufthansa para o Atlântico Sul

O CEO da ITA Airways afirmou que a companhia “está bem posicionada para servir como porta de entrada sul” do Grupo Lufthansa — que detém atualmente 41% do capital da transportadora italiana e está na corrida pela privatização da TAP — entre a Europa e a região da América do Sul.

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As declarações de Joerg Eberhart, numa entrevista publicada na terça-feira na revista da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), chocam com o que o CEO do Grupo Lufthansa, Carsten Spohr, disse no comunicado que confirmou a entrega da proposta vinculativa do grupo alemão pela compra de 44,5% da TAP, apontando que a estratégia para a transportadora portuguesa seria torná-la a “principal companhia aérea para o Atlântico Sul”.

“Queremos reforçar a companhia aérea nacional portuguesa como parte do Grupo Lufthansa e como a principal companhia aérea para o Atlântico Sul, tendo Lisboa como hub estratégico. Com a SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, demonstrámos como a integração europeia no Grupo Lufthansa garante perspetivas de crescimento e desenvolvimento para os nossos mercados e hubs de origem”, afirmava Carsten Spohr, citado no comunicado divulgado no final de julho.

Ora, na entrevista publicada esta semana, o CEO da ITA Airways sublinhou que “a América do Sul é uma região cada vez mais importante na rede global do Grupo Lufthansa”, adiantando que a companhia italiana estará “bem posicionada” para se tornar uma das principais transportadoras do grupo alemão neste mercado.

A ITA Airways “já tem uma forte presença na América do Sul, com voos diretos tanto para o Brasil como para a Argentina, e está bem posicionada para servir como porta de entrada sul do Grupo entre a Europa e a região”, acrescentou Joerg Eberhart.

“Atualmente, temos a maior presença nas rotas Europa-América do Sul no âmbito do Grupo Lufthansa, e a nossa rede duplicou a capacidade global do Grupo para o Brasil“, apontou ainda o responsável da transportador italiana, considerando que “isto demonstra tanto a solidez do mercado italiano como o papel complementar que a ITA Airways pode desempenhar no âmbito da estratégia mais ampla de rede do Grupo Lufthansa”.

A Lufthansa detém atualmente 41% da ITA Airways, estando em curso um acordo para elevar essa participação para 90%. O acordo de 325 milhões de euros, anunciado em maio deste ano, aguarda a conclusão das aprovações regulatórias (nomeadamente da Comissão Europeia e do Departamento de Justiça dos EUA), com finalização prevista para o primeiro trimestre de 2027. Os restantes 10% da companhia italiana continuam temporariamente nas mãos do Estado italiano.

Ao mesmo tempo, o grupo alemão é candidato à compra de 44,5% da TAP — a par com a Air France-KLM –, estando a conclusão do processo de reprivatização da companhia aérea portuguesa prevista para o final do ano.