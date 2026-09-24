CFP antecipa excedente de 0,2%. Rácio da dívida desce mais do que o esperado

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) antecipa um excedente de 0,2% no final do ano, revendo em alta a anterior projeção de 0,1%. No entanto, no documento de atualização das perspetivas económicas e orçamentais para os próximos quatro anos, publicado esta quinta-feira, ressalva que não considera o impacto da descida da redução do IRS anunciada pelo Governo.

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A entidade justifica deixar de fora esta medida “por falta de detalhe quanto aos termos da sua concretização ao nível das tabelas de retenção na fonte”, pode ler-se na análise. Por outro lado, é considerado o bónus das pensões. As duas medidas, segundo o Governo, têm um custo de 800 milhões de euros.

O saldo é assim revisto ligeiramente em alta face às anteriores previsões do Conselho, divulgadas em abril, mas é inferior aos 0,7% registados em 2025 (e confirmados esta quarta-feira pelo INE). Os economistas associam esta deterioração ao “impacto orçamental das medidas de resposta às tempestades e ao conflito militar no Irão e a maior utilização de empréstimos do PRR”, mas salientam que foi parcialmente compensada “por um crescimento robusto da receita fiscal e contributiva, bem como pelo aumento da receita de dividendos e do encaixe financeiro associado à alienação de imóveis do parque público”.

Ao mesmo tempo, o CFP continua mais otimista do que o Governo (87,5%) relativamente ao rácio da dívida pública sobre o PIB e atualiza os números anuais em baixa. Prevê agora um rácio de 85,9% face aos anteriores 86,5%. Estima ainda que a trajetória de descida se mantenha, acumulando 9,8 pontos percentuais nos próximos cinco anos, e atingindo os 79,8% do PIB em 2030.

“Esta trajetória é explicada tanto pela manutenção de excedentes primários, ainda que decrescentes, como por um efeito dinâmico favorável, mas em progressiva redução, em resultado do agravamento dos juros e do menor efeito preço”, indica o Conselho. A redução deverá ser mais pronunciada até 2027, recuando depois para menos de 2 pontos percentuais.

Do excedente de 2026 ao défice de 1,7% em 2030

Apesar de ainda prever um excedente este ano, o CFP antecipa uma deterioração progressiva do saldo orçamental a partir de 2027. A projeção aponta para um défice de 0,2% do PIB em 2027, que aumenta para 0,5% em 2028, 1% em 2029 e 1,7% em 2030.

A passagem de um excedente de 0,2% em 2026 para um défice de 1,7% em 2030 não resulta de um único fator. O cenário do CFP combina uma redução gradual da receita pública, sobretudo fiscal, de acordo com a instituição, liderada por Nazaré Costa Cabral.

Entre 2025 e 2030, a receita das administrações públicas deverá passar de 43,4% para 40,5% do PIB, uma redução de 2,8 pontos percentuais. Já a despesa total passa de 42,7% para 42,2%, recuando apenas 0,5 pontos. É esta diferença de ritmos que ajuda a explicar a deterioração do saldo ao longo do horizonte.

O CFP antecipa que a redução da receita seja particularmente evidente a partir de 2027. Nesse ano, o peso da receita no PIB deverá cair 1,2 pontos percentuais, para 42,9%, refletindo sobretudo a redução da receita fiscal e das transferências da União Europeia.

No caso da receita fiscal, a diminuição é explicada em larga medida pela evolução do IRS e do IRC. Por um lado, desaparece o efeito temporário associado às taxas de retenção na fonte mais baixas aplicadas em 2024 e 2025. Por outro, a descida gradual da taxa estatutária de IRC reduz a receita deste imposto.

A tendência prolonga-se até 2030. O CFP estima que, entre 2027 e o final do horizonte de previsão, a receita pública recue 2,4 pontos percentuais do PIB, devido essencialmente ao fim das transferências do PRR, à redução do peso da receita fiscal e à diminuição das contribuições sociais em percentagem do PIB.

O resultado previsto para este ano está também condicionado por fatores que não terão a mesma expressão nos anos seguintes. O CFP estima que o impacto orçamental das medidas de resposta às tempestades e ao conflito no Irão corresponda a 0,3% do PIB, enquanto a maior utilização de empréstimos do PRR representa mais 0,4% do PIB. Estas pressões são parcialmente compensadas pela evolução da receita, nomeadamente através do IVA, impulsionado pelo crescimento do consumo privado nominal.

A receita beneficia ainda de dois efeitos extraordinários: os dividendos distribuídos pela Caixa Geral de Depósitos, estimados em 0,3% do PIB, e a alienação de imóveis do parque público, que o CFP estima em 0,1% do PIB.

A partir de 2027, o problema passa sobretudo pela evolução estrutural da receita. O CFP estima que a receita fiscal perca peso no PIB, refletindo as medidas de política já aprovadas. No IRS, a atualização automática da dedução específica em função do IAS e dos escalões de rendimento contribui para limitar o crescimento da receita. No IRC, a redução anual da taxa normal de imposto, até 2029, tem também impacto negativo na receita.

Esta evolução ajuda a explicar por que razão o saldo primário — que exclui os juros da dívida — também perde força. O excedente primário deverá passar de 2,6% do PIB em 2025 para 2,1% em 2026, 1,9% em 2027, 1,8% em 2028, 1,4% em 2029 e apenas 0,8% em 2030.

Ou seja, apesar de Portugal continuar a apresentar um saldo primário positivo durante todo o horizonte, a margem disponível para compensar os encargos com juros e reduzir a dívida torna-se progressivamente menor.

Defesa agrava défice em 2029 e 2030

A partir de 2029 surge um novo fator de pressão: o investimento em defesa ao abrigo do programa SAFE. O CFP estima que a entrega de material militar adquirido através deste mecanismo agrave o défice para 1% do PIB em 2029 e 1,7% em 2030. Só a aquisição e entrega das três fragatas à Marinha deverá ter um impacto acumulado de 1,1 pontos percentuais do PIB no saldo orçamental nesses dois anos.

Sem o impacto das fragatas, o défice projetado seria de 0,6% do PIB em 2029 e de 1% em 2030. Isto significa que uma parte significativa da deterioração do saldo no final do horizonte está diretamente relacionada com a despesa de investimento militar.

No conjunto de 2029 e 2030, mais de metade da deterioração projetada do saldo — 1,2 pontos percentuais do PIB — resulta do aumento do investimento, em 0,5 pontos, e dos encargos com juros, em 0,2 pontos, além de outros efeitos.

Os encargos com juros constituem outro dos principais fatores de pressão sobre as contas públicas. O CFP estima que o peso dos juros no PIB passe de 1,9% em 2026 para 2,5% em 2030. A revisão é particularmente expressiva no final do horizonte. Em 2029 e 2030, a despesa com juros deverá ser, no conjunto, 1,8 mil milhões de euros superior à estimada pelo CFP em abril. A principal razão é a previsão de taxas de juro médias mais elevadas nas Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos.

A taxa média das OT a 10 anos deverá subir de 3,1% em 2025 para valores próximos de 4% em 2030. Como consequência, a taxa de juro implícita da dívida deverá aumentar de 2,2% para 3,2% no mesmo período.

O enquadramento internacional também se tornou menos favorável, com a subida das yields das principais economias avançadas e da área do euro, num contexto de maiores necessidades de financiamento, pressões inflacionistas e aumento da despesa pública em áreas como defesa, ação climática e envelhecimento da população.

Dívida cai quase 10 pontos, mas cada vez mais devagar

Apesar da deterioração do saldo, o rácio da dívida pública mantém uma trajetória descendente durante todo o período. O CFP prevê uma descida de 89,7% do PIB em 2025 para 85,9% em 2026, 83,5% em 2027, 81,9% em 2028, 80,6% em 2029 e 79,8% em 2030.

Face às previsões de abril, a revisão é feita em baixa em todos os anos: para 2026, o CFP passa de 86,5% para 85,9%; em 2027, de 84,5% para 83,5%; em 2028, de 83,1% para 81,9%; em 2029, de 82,1% para 80,6%; e em 2030, de 81,5% para 79,8%.

No conjunto dos cinco anos, a redução será de 9,8 pontos percentuais do PIB. Mas o ritmo de descida diminui significativamente: o rácio cai 3,8 pontos em 2026 e 2,5 pontos em 2027, mas apenas 1,6 pontos em 2028, 1,3 pontos em 2029 e 0,7 pontos em 2030. É esta desaceleração que o CFP identifica como uma das principais características da trajetória. A redução média de cerca de quatro pontos percentuais em 2025-2026 passa para apenas um ponto percentual no biénio 2029-2030.

A explicação para a redução da dívida assenta em dois mecanismos: os excedentes primários e o chamado efeito dinâmico ou “bola de neve”. O primeiro continua a contribuir para baixar o rácio, mas cada vez menos. Entre 2025 e 2030, o efeito acumulado do saldo primário representa oito pontos percentuais de redução do rácio da dívida. O segundo resulta da relação entre o crescimento nominal da economia e a taxa de juro. No cenário do CFP, o efeito dinâmico contribui com outros 6,6 pontos percentuais para a redução da dívida. Dentro deste efeito, o crescimento contribui negativamente para o rácio em 17,8 pontos, enquanto os juros têm um efeito contrário de 11,2 pontos.

É precisamente aqui que está um dos fatores críticos para os próximos anos: o crescimento continua a ajudar a reduzir o peso da dívida, mas o aumento dos juros vai absorvendo progressivamente esse efeito favorável.

Por isso, mesmo com uma dívida em queda, a margem de segurança vai diminuindo. O CFP assinala que a trajetória é sensível a choques sobre o crescimento económico e o saldo primário. Num cenário de choque desfavorável no PIB real, o rácio chegaria a 86,7% do PIB em 2030, enquanto um choque negativo sobre o saldo primário o colocaria em 84,9%.