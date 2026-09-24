Clã Arnault concentra controlo da LVMH numa única holding

A família Arnault vai concentrar numa única holding praticamente toda a participação que detém na LVMH, numa reorganização destinada a simplificar a estrutura societária e reforçar o controlo sobre o maior grupo de luxo do mundo.

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A operação prevê que os 49,76% do capital e 65,55% dos direitos de voto da LVMH detidos pela família passem a estar centralizados na atual Christian Dior SE, que será posteriormente rebatizada como Agache, refere o Financial Times.

O plano já foi apresentado ao conselho de administração da Christian Dior SE e tem como objetivo, segundo a própria holding, “assegurar a continuidade do controlo” da família Arnault sobre a LVMH.

A reorganização implica a fusão de dois níveis de holdings familiares na Christian Dior SE e a transformação desta sociedade numa société en commandite par actions (SCA), uma estrutura jurídica francesa que permite separar de forma mais rígida a participação económica do controlo da gestão. Este modelo oferece maior proteção contra eventuais alterações na estrutura acionista e torna significativamente mais difícil uma mudança de controlo, mesmo que a composição do capital venha a evoluir ao longo do tempo.

Com a operação, a quase totalidade da participação dos Arnault na LVMH ficará assim concentrada numa única entidade cotada em Paris. O grupo está avaliado em cerca de 194 mil milhões de euros.

Trata-se da maior reorganização da estrutura de controlo da família desde 2022, quando Bernard Arnault transformou uma das holdings familiares numa SCA, atribuindo aos cinco filhos direitos de voto iguais e estabelecendo a necessidade de unanimidade em decisões consideradas estratégicas para a LVMH.

A atual operação aprofunda essa arquitetura de controlo dos elementos da família Arnault e reduz a complexidade da cadeia de participações através da qual a família exerce influência sobre o grupo. O processo deverá ser submetido a aprovação numa assembleia geral extraordinária da Christian Dior SE, prevista para dezembro.

Depois da conclusão da reorganização, está ainda prevista uma oferta sobre os 2,44% do capital da Christian Dior SE que permanecem nas mãos de acionistas minoritários. A operação deverá avançar no primeiro trimestre de 2027, sujeita à aprovação dos reguladores franceses.

A reorganização ocorre numa altura em que a sucessão de Bernard Arnault continua a ser acompanhada pelo mercado. Aos 77 anos, o presidente executivo da LVMH mantém-se à frente do grupo, enquanto os cinco filhos desempenham diferentes funções operacionais e de governação no universo empresarial da família.

A notícia surge depois de terem sido conhecidos novos documentos sobre o papel da LVMH na aquisição de ações da Hermés e num momento em que as ações da LVMH estão em queda.