Contas públicas têm 800 milhões de margem antes dos apoios ao IRS e pensionistas

⚡ ECO Fast O Estado encerrou o primeiro semestre com um excedente orçamental de cerca de 800 milhões de euros, correspondente a 0,5% do PIB.

A receita total aumentou 6,9% entre abril e junho, enquanto a despesa cresceu 7%, refletindo a pressão do investimento público e do Plano de Recuperação e Resiliência.

Governo oficialmente um saldo nulo, mas admite um ligeiro excedente, enquanto diferentes instituições variam entre um saldo positivo de 0,1% e um défice de 0,2%.

O Estado fechou o primeiro semestre com um excedente orçamental de cerca de 800 milhões de euros, o mesmo valor das medidas de apoio aos rendimentos que o Governo anunciou recentemente, isto é, a descida adicional do IRS e o ‘bónus’ aos pensionistas, com impacto negativo no saldo na segunda metade do ano. Números que não se anulam automaticamente, até porque a execução da receita continuou a evoluir desde junho, mas permitem antecipar que, salvo uma catástrofe, as contas públicas deverão fechar o ano equilibradas.

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Na primeira metade do ano, o Estado registou um excedente de 803 milhões de euros, em contabilidade nacional (ótica de compromissos), equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados na quarta-feira. Em 2025, no mesmo período, o saldo positivo tinha ascendido a 1.281 milhões, ou 0,9%, pelo que a balança aponta assim para uma deterioração de cerca de 478 milhões, que contudo não coloca o país em desequilíbrio.

Em termos trimestrais, o Estado registou um excedente de 1.325 milhões de euros entre abril e junho, correspondente a 1,6% do PIB, ligeiramente acima dos 1.276 milhões de euros alcançados (1,7%) em igual período do ano passado, permitindo assim compensar o défice de 0,7% registado no arranque do ano, na sequência dos apoios às tempestades. Face ao período homólogo, verificou-se um aumento de 6,9% da receita total entre abril e junho e de 7% da despesa total.

Entre os sinais de pressão na despesa assinalam-se o aumento de 27,2% na despesa de capital, com o investimento público a crescer 26,3%, associado sobretudo à execução dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — a taxa de crescimento mais elevada desde a segunda metade de 2024. Um risco para a meta do Governo, caso a execução de investimento acelere ainda mais no segundo semestre, com a aproximação do final da ‘bazuca’ europeia.

Por outro lado, a receita continua resiliente. No segundo trimestre, as contribuições sociais cresceram 7,3%, devido ao dinamismo do mercado de trabalho, e os impostos sobre produção e importação 6%, ainda que os impostos sobre o património e os rendimentos tenham recuado 3,6% em termos homólogos.

Para a segunda metade do ano, já se sabe que duas medidas de apoio aos rendimentos recentemente anunciadas pelo Governo terão um impacto negativo na segunda metade do ano: o corte adicional no IRS até ao sexto escalão (400 milhões de euros) e o suplemento extraordinário aos pensionistas em dezembro (400 milhões de euros). No entanto, estas medidas têm associado, à semelhança do que tem ocorrido em anos anteriores, um impacto potencial positivo na receita.

Assim, se o crescimento da receita fiscal seguir o padrão do ano passado, impulsionada pelo consumo privado, as contas de Joaquim Miranda Sarmento têm maior probabilidade de fechar equilibradas. Até porque, o PIB nominal está a crescer a um bom ritmo, tendo no ano terminado no segundo trimestre subido 6% em termos homólogos, e um denominador nominal mais elevado ajuda mecanicamente o rácio do saldo orçamental.

Ademais, o INE reviu ainda em alta o crescimento da economia, em volume, no segundo trimestre, em 0,1 pontos percentuais, quer em termos homólogos, quer na evolução em cadeia. Com esta atualização, o crescimento do PIB entre abril e junho passou a ser de 2,6% em termos homólogos e a taxa de variação em cadeia de 0,9%.

Tudo números que dão confiança ao ministro das Finanças face às “metas orçamentais de um ligeiro excedente, próximo do equilíbrio orçamental” em 2026, e que segundo Joaquim Miranda Sarmento “mostram como a despesa está controlada”.

Embora o ministro das Finanças e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tenham vindo a admitir fechar este ano com um ligeiro excedente, oficialmente o Ministério das Finanças prevê um excedente orçamental nulo, o que confirmou na notificação por Procedimento por Défice Excessivo (PDE) remetida esta quarta-feira a Bruxelas.

Entre as principais instituições económicas nacionais e internacionais, apenas o Conselho das Finanças Públicas (CFP) é mais otimista do que o Governo, projetando um saldo positivo de 0,1%. Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) alinham com a projeção do Governo, enquanto o Banco de Portugal e a Comissão Europeia apontam para um ligeiro défice, de 0,2% e 0,1%, respetivamente.