Demetrio Carceller Arce recebe o Prémio de Ouro Eduardo Barrachina 2026

A Damm recebeu o Prémio Eduardo Barrachina Golden Award 2026, um reconhecimento atribuído pela Câmara de Comércio de Espanha no Reino Unido a empresas espanholas pelo seu percurso e contribuição para o mercado britânico. O prémio foi recebido por Demetrio Carceller Arce, presidente executivo da Damm, durante uma cerimónia realizada na residência da embaixadora de Espanha em Londres.

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Fundada em 1876, a Damm tem reforçado, nos últimos anos, a sua presença internacional e, atualmente, o Reino Unido é um dos seus principais mercados fora de Espanha, com um peso significativo no seu negócio internacional. A Estrella Damm, a sua principal marca, conta com uma presença de destaque no setor da hotelaria e restauração britânico.

Um dos principais marcos da empresa no país foi o investimento de 70 milhões de libras na Eagle Brewery, a sua fábrica em Bedford, adquirida em 2022. O investimento permitiu modernizar as instalações e aumentar significativamente a sua capacidade de produção. Segundo a empresa, desde 2022 que a fábrica gerou mais 300% de novos postos de trabalho e registou progressos em termos de eficiência produtiva e de redução das emissões associadas ao transporte.

Durante o evento, Carceller destacou que a principal conquista da Damm no Reino Unido é «a confiança» construída junto dos consumidores, distribuidores, profissionais do setor da restauração e clientes. «Foi por isso que adquirimos a Eagle Brewery em Bedford, para produzir aqui, investir aqui e criar emprego aqui, num país onde queríamos investir, crescer e construir um futuro a longo prazo», afirmou.

O presidente executivo da Damm também se referiu à recente aquisição da Old Speckled Hen, uma marca histórica do mercado britânico. Neste sentido, salientou que «quanto mais global se torna uma empresa, maior é a sua responsabilidade de proteger aquilo que torna cada lugar único» e assegurou que preservar uma marca profundamente ligada à tradição cervejeira britânica representa para a Damm «tanto uma honra como uma responsabilidade».

A embaixadora de Espanha no Reino Unido, Emma Aparici Vázquez de Parga, destacou durante a sua intervenção a evolução da Damm ao longo dos seus 150 anos de história e a sua presença em mais de 130 países, enquanto Juan Carlos Machuca, presidente da Câmara de Comércio de Espanha no Reino Unido, valorizou a contribuição da empresa para a economia de Bedford e para a criação de novas oportunidades de emprego na região.

O Prémio Eduardo Barrachina Golden Award é um dos principais prémios empresariais da Câmara de Comércio de Espanha no Reino Unido. Em edições anteriores, distinguiu empresas como a FCC, a Indra, a RIU Hotels e a Navantia.