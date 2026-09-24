Empresa espanhola compra data center em Évora e vai investir 100 milhões

A espanhola NxN Datacenters adquiriu o centro de dados em Évora que foi da tecnológica Decsis, declarada insolvente, marcando a estreia da empresa em Portugal, onde pretende investir até 100 milhões de euros, foi esta quinta-feira anunciado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Num comunicado divulgado, a empresa revelou ter adquirido “o centro de dados de Évora, uma infraestrutura existente, com 1 MW [megawatt] de capacidade instalada”, o qual passa a integrar a plataforma da tecnológica espanhola.

“A aquisição marca a entrada formal da NxN em Portugal, através da NxN Portugal, e representa um novo passo no desenvolvimento da sua plataforma de centros de dados”, adiantou a operadora de centros de dados, sem revelar detalhes do negócio.

Apesar de o comunicado não fazer referência, uma fonte da empresa, contactada pela agência Lusa, indicou que o centro de dados adquirido era da empresa portuguesa Decsis, declarada insolvente há um ano pelo Tribunal de Évora.

No comunicado, a NxN realçou que pretende reforçar “a sua estratégia de crescimento a longo prazo em Portugal” e analisar “novas oportunidades de investimento e desenvolvimento”, declarando a intenção de investir até 100 milhões de euros. “O objetivo é ampliar progressivamente a sua plataforma através de novas infraestruturas digitais, desenvolvidas de acordo com os mais altos padrões de sustentabilidade e eficiência da NxN”, assinalou.

Segundo a empresa, o centro de dados adquirido “presta atualmente serviços a clientes em Portugal e a sua incorporação permite à NxN iniciar a sua atividade no país com base numa infraestrutura já existente e com atividade comercial”.

Fundada em 2023, a NxN Datacenters é uma plataforma soberana de infraestrutura digital que desenvolve uma rede de centros de dados de nova geração em Espanha e Portugal. A empresa destacou que está a construir uma rede de centros de dados na Península Ibérica, que inclui projetos em Madrid, com entrada em funcionamento prevista para o final de outubro deste ano, e em Valência, atualmente em construção. A esta rede, junta-se agora o centro de dados de Évora, o primeiro ativo da plataforma em Portugal.

Já a Decsis foi declarada insolvente pelo Tribunal de Évora em 15 de setembro de 2025, após ter avançado com o pedido na justiça devido a problemas graves de tesouraria provocados por conotação com a “Operação Nexus”, da Polícia Judiciária (PJ).

Em setembro do ano passado, numa resposta a questões colocadas pela Lusa através de correio eletrónico, a administração da Decsis indicou que a “Operação Nexus” teve “impacto imediato” na empresa, apesar de esta não ser visada na investigação.

A “Operação Nexus”, realizada em 8 de julho de 2025, investiga alegados crimes de corrupção e fraude na aquisição de sistemas informáticos por universidades e escolas públicas financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No dia em que decorreu, a PJ divulgou a detenção de seis pessoas, concretamente um administrador e três funcionários de uma empresa tecnológica, um funcionário de uma empresa concessionária e um funcionário público. Em novembro de 2025, os credores da Decsis aprovaram a liquidação da sociedade.