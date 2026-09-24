📷 Este é o primeiro elétrico da Bentley. Vai dos 10% aos 80% em 20 minutos

O primeiro SUV totalmente elétrico da Bentley tem autonomia de 600 quilómetros e é veloz no carregamento, segundo a marca.

Chama-se Torcal, nasceu esta quarta-feira para o mundo e é o novo modelo da Bentley, o primeiro totalmente elétrico. É também o primeiro com o emblema redesenhado e modernizado da marca, revelado no ano passado. O preço começa nas 173 mil libras, isto é, 201 mil euros.

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O construtor garante que “o Torcal pode ser carregado dos 10% aos 80% em pouco menos de 20 minutos, com uma potência de 400 kW, o que significa que podem ser acrescentadas 100 milhas, ou 161 km, de autonomia em apenas sete minutos”. A autonomia é de 600 quilómetros.

O Torcal é também, segundo a Bentley, o automóvel mais potente de sempre da marca: velocidade máxima de 260 km/h.

“O nosso novo Torcal estabelece referências extraordinárias em todas as áreas que realmente importam”, prometeu o presidente e CEO da Bentley, Frank-Steffen Walliser, na apresentação do novo modelo da marca. “Há 107 anos que os Bentley são automóveis extraordinariamente completos: desempenho sem esforço, conforto excecional, requintado trabalho artesanal britânico com os melhores materiais naturais e uma sonoridade com alma”, disse.

“O totalmente novo Torcal é, antes de mais, um Bentley”, referiu a marca britânica em comunicado. “Constitui um modelo para os futuros Bentley, independentemente do sistema de propulsão”, acrescenta.

Chega ao mercado em dois modelos: versão base e S, mais desportivo:

A versão base terá 821 cv e um binário máximo de 1.194 Nm , sendo capaz de acelerar dos 0 aos 60 mph em 3,3 segundos, ou dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos, e atingir uma velocidade máxima de 155 mph , ou 250 km/h .

Nm mph km/h mph km/h A versão S vai mais longe, com 888 cv e 1.350 Nm quando o Launch Control está ativo, permitindo acelerar dos 0 aos 60 mph em 2,8 segundos, ou dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, e atingir uma velocidade máxima de 162 mph , ou 260 km/h .

O novo modelo foi desenhado pelo diretor de design Robin Page e pela equipa interna de design, em Crewe, sede da Bentley há 80 anos, e será produzido aqui numa linha de produção nova, segundo a BBC. Na apresentação o secretário de Estado de Empresas e Comércio britânico, Jonathan Reynolds, afirmou que o investimento irá apoiar 4.000 empregos locais altamente qualificados nesta zona.

A Bentley é fornecida por mais de 700 empresas, incluindo 82 localizadas num raio de 80 quilómetros, segundo os dados do Department for Business, Innovation, Science and Trade, citados pela BBC.

Os detalhes do Torcal

“Quando desenhamos um Bentley, pensamos na forma como as pessoas percecionam naturalmente um objeto. Não experienciamos um automóvel todo de uma vez. Existe uma hierarquia naquilo que vemos e compreendemos, que descrevemos através de quatro ‘leituras'”, segundo o responsável. Fala de proporção, elementos gráficos, superfícies e detalhe.

















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Neste lançamento, segundo a Bentley, vão estar disponíveis cinco designs de jantes, com vários acabamentos. “O modelo de base está equipado de série com jantes de 21 polegadas, enquanto o S recebe de série um design de 22 polegadas com dez pares de raios. Estão ainda disponíveis como opção outros três modelos de jantes de 22 polegadas, incluindo uma opção especificamente desenvolvida com foco aerodinâmico, enquanto os pneus de 21 e 22 polegadas podem ter piso e compostos de verão e inverno. Um pneu de 22 polegadas para todas as estações completa a gama”, refere a marca.

Sobre questões técnicas, “com até 888 cv e o binário mais elevado de sempre num Bentley, 1.350 Nm, o Torcal consegue acelerar dos 0 aos 60 mph em 2,8 segundos, ou dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, mantendo sempre uma experiência de condução acessível, progressiva e sofisticada”. Este nível de desempenho foi uma escolha consciente da equipa de investigação e desenvolvimento, acrescentam.

O Torcal mede cinco metros de comprimento e é o modelo de quatro portas mais curto da gama. A bagageira tem uma capacidade de 460 litros complementada por uma área de arrumação dianteira de 90 litros.

O Torcal mede cinco metros de comprimento e é o modelo de quatro portas mais curto da gama. A bagageira tem uma capacidade de 460 litros complementada por uma área de arrumação dianteira de 90 litros.

A ligação sonora do condutor ao automóvel também foi tida em conta, segundo a Bentley. “A equipa de desenvolvimento do Torcal procurou criar uma ligação sonora igualmente poderosa, indo além de uma mera imitação eletrónica. Descobriu que o ritmo de um V8 Bentley era central para o seu apelo e utilizou instrumentos reais, incluindo bateria, viola e baixo, para criar a Bentley Dynamic Symphony, completa com subtis variações e pequenas imperfeições”.

“A banda sonora do Torcal, criada por seres humanos, fornece feedback auditivo ao condutor, reforçando a sensação de ligação e resposta, em vez de simplesmente imitar o som de um motor”, de acordo com a Bentley. “Outras respostas sonoras dos comandos incluem o som dos indicadores de mudança de direção, criado a partir de uma gravação, feita nas oficinas de estofos da Bentley, de um martelo a bater numa superfície de pele. Até o som do ecrã tátil e do assistente digital tem um toque humano, literalmente: foi criado a partir do som de um copo de cristal”.

Para além dos sons de propulsão e funcionais, o Torcal está disponível com dois sistemas de áudio, começando por um sistema de 620 W e 16 altifalantes. Acima deste, e em colaboração com a Naim, o Torcal pode ser equipado com um sistema de 1.780 W e 28 altifalantes, que inclui transdutores cinestésicos nos bancos e altifalantes nos encostos de cabeça dianteiros, bem como Dolby Atmos 7.1.

A condução tem quatro modos possível, que “conjugam luz, som, climatização, fluxo de ar e informação digital de forma harmoniosa, para apoiar diferentes estados de espírito, momentos e sensações”: Bentley Mode, Comfort Mode, Sport e Refresh.

O desenho do interior do Torcal passou ainda pelo uso — e desenvolvimento — de um tecido automóvel 100% lã merino, o primeiro com certificação Responsible Wool Standard. Por outro lado, foi concebido um novo acabamento para o Torcal, Ombré Walnut by Mulliner, a partir de até 1.000 camadas individualmente selecionadas de aparas de nogueira provenientes de fontes responsáveis e papel artesanal reciclado. “Outro acabamento que se estreia, Sunburst Aluminium by Mulliner, reinterpreta os painéis de instrumentos em alumínio