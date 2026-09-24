Guerra comercial

EUA anunciam extensão de trégua comercial com China até 10 de janeiro

  • Lusa
  • 8:07

EUA e China prolongaram a trégua comercial até 10 de janeiro de 2027, anunciou Scott Bessent, enquanto Trump recebia Xi Jinping na primeira visita do líder chinês aos EUA em mais de uma década.

ECO Fast
  • Os Estados Unidos e a China decidiram prolongar a trégua comercial até 10 de janeiro de 2027, durante a visita de Xi Jinping a Washington.
  • A Câmara de Comércio da União Europeia na China elogiou a prorrogação, mas expressou preocupações sobre incertezas para as empresas devido a controlos chineses.
  • A extensão da trégua oferece uma oportunidade para que os dois países busquem uma solução permanente, mas não resolve os problemas subjacentes.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

Os Estados Unidos e a China decidiram quarta-feira prolongar a trégua comercial bilateral até 10 de janeiro de 2027, anunciou o secretário do Tesouro norte-americano, enquanto o Presidente Donald Trump recebia o homólogo Xi Jinping em Washington.

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“Concordámos hoje em prolongar (…) a distensão económica entre os nossos dois países, que deveria terminar a 10 de novembro (…), para nos dar mais tempo para ver o que podemos fazer no plano económico”, declarou o secretário Scott Bessent, em entrevista à estação Fox News.

Bessent reuniu-se na quarta-feira em Washington com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

Mantivemos discussões substanciais sobre a relação económica entre os EUA e a China”, antes do encontro dos presidentes dos dois países, afirmou no X.

“As nossas conversações continuaram focadas em garantir compromissos significativos que protejam os trabalhadores, os agricultores e as empresas dos EUA, promovendo ao mesmo tempo os interesses económicos e de segurança nacional do país”, adiantou.

Xi Jinping chegou na quarta-feira a Washington para a sua primeira visita aos Estados Unidos em mais de uma década.

Num gesto raro para um Presidente norte-americano, Trump foi até à pista na Base Aérea Andrews, nos arredores de Washington, para saudar o homólogo, em vez de esperar que o convidado chegasse à Casa Branca, na sua primeira visita de Estado à capital.

Donald Trump (à direita) recebeu Xi Jinping (à esquerda) esta quarta-feira, na Base Aérea Andrews, nos arredores de WashingtonLusa

Empenhado em homenagear o líder chinês, o Presidente norte-americano e a primeira-dama, Melania Trump, participaram na cerimónia de chegada de Xi e da sua mulher, Peng Liyuan, no início de uma visita de três dias que promete ser repleta de pompa, mesmo para os padrões da Casa Branca.

A visita de Estado — que inclui um jantar oficial na Casa Branca na quinta-feira — pretende retribuir a grandiosidade cerimonial que marcou a visita de Trump à China, em maio.

A demonstração de pompa ocorre num momento de elevada tensão entre os dois rivais geopolíticos, motivada por questões como o comércio, a inteligência artificial, o confronto de Trump com o Irão e as ambições da China em relação a Taiwan.

Além de procurar manter a “estabilidade estratégica” entre os dois países, Trump tem tecido muitos elogios a Xi, chamando-lhe “grande líder” e descrevendo uma relação calorosa com aquele a quem chama amigo — enquanto evita confrontar o Presidente chinês em questões sensíveis, apesar de pressões nesse sentido do seu próprio partido.

O senador republicano Roger Wicker, presidente da Comissão dos Serviços Armados do Senado, criticou a “receção sumptuosa” a Xi, questionando “os objetivos da enorme expansão militar da China ou o claro apoio chinês ao Irão”.

Trump não deveria ter convidado o líder chinês, “dadas todas as questões preocupantes que temos em relação ao Presidente Xi e ao Partido Comunista Chinês”, defendeu Wicker num discurso no Senado, na terça-feira.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, argumentou que Washington e Pequim precisam de interagir aos mais altos níveis, uma vez que são “as duas maiores economias do mundo” e “provavelmente as duas maiores potências militares do planeta”.

A ideia de não interagirmos com eles aos mais altos níveis é irresponsável. É um disparate. Temos de o fazer”, disse hoje Rubio aos jornalistas em Nova Iorque.

A cerimónia de receção de Xi no aeroporto será seguida, na quinta-feira, por mais formalidades, incluindo uma cerimónia de chegada à Casa Branca e uma revista às tropas.

Espera-se que os dois líderes se debrucem à porta fechada sobre questões como o comércio e a inteligência artificial (IA), antes de um jantar de gala — que contará com a presença de líderes do setor tecnológico, como Jensen Huang (Nvidia) e Elon Musk (SpaceX).

Na sexta-feira, Xi e Peng regressarão à Casa Branca para um chá com o casal Trump, antes de os acompanharem numa visita aos Arquivos Nacionais, em Washington. A Casa Branca informou que vão examinar documentos históricos que sublinham a relação entre os dois países.

Câmara de Comércio da UE saúda prolongamento da trégua

A Câmara de Comércio da União Europeia (UE) na China já elogiou a prorrogação da trégua comercial entre Washington e Pequim, mas alertou para “incertezas” para as empresas europeias devido aos controlos chineses às terras raras.

A organização empresarial afirmou que a extensão é positiva porque a aplicação dos controlos previstos sobre terras raras teria um “impacto paralisante” na indústria, mas sublinhou que continua a existir uma “incerteza significativa” sobre a evolução da situação para além do novo prazo de 10 de janeiro.

A Câmara apelou aos dois países para que utilizem a prorrogação para avançar para uma “solução permanente” que atenda às preocupações de ambas as partes e garanta a previsibilidade e fiabilidade das cadeias de abastecimento globais.

No entanto, alertou que a extensão não resolve os problemas de fundo enfrentados pelas empresas ao solicitar licenças de exportação, tanto individuais como gerais.

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