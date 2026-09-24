Governo aprova acordo de empréstimo SAFE com Bruxelas
No âmbito do programa de empréstimo europeu para compras de equipamento militar, Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões de euros para a compra de fragatas ou viaturas blindadas.
O Governo aprovou esta quinta-feira o acordo do empréstimo com a Comissão Europeia no âmbito do SAFE esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões de euros para a compra de fragatas ou viaturas blindadas.
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“Destacar apenas a aprovação do acordo de empréstimo com a Comissão Europeia no âmbito do SAFE, isto é, para financiar investimentos em Defesa em vários domínios, terrestre, marítimo, aéreo e espacial. É um empréstimo no valor total de 5,8 mil milhões de euros. Estamos a prosseguir o nosso objetivo e o nosso compromisso no investimento em defesa nacional e este era um passo necessário”, anunciou António Leitão Amaro, ministro da presidência, no briefing do Conselho de Ministros.
Portugal garantiu 5,8 mil milhões de euros no âmbito do programa de empréstimo SAFE — de um montante global de 150 mil milhões — tendo sido dos primeiros países a ver aprovada a proposta para a compra de equipamento militar como fragatas, viaturas táticas de duas rodas, satélites ou drones.
Até momento, já fechou acordos para a aquisição de três fragatas, com a italiana Fincantieri, pelo montante de 3,9 mil milhões de euros, bem como para a compra de 75 viaturas táticas para os fuzileiros da Marinha, num investimento de 133 milhões de euros, com a espanhola Urovesa.
Na próxima semana, deverá ser assinado outro acordo no âmbito das munições. “Portugal já teve muita força e capacidade na produção de munições, desapareceu, perdemo-la. [A fábrica de] Braço Prata, por exemplo, mas não só, nós vamos produzir as munições em Portugal. Posso-lhe dizer que, em princípio, para a semana, será assinado o executive agreement [acordo executivo] relativo às munições”, adiantou Nuno Melo, ministro da Defesa, à margem da cerimónia do 51.º aniversário da Polícia Judiciária Militar (PJM), que decorreu na quarta-feira no Museu da Marinha, em Lisboa.
Março chegou a ser apontada como data para entrega do primeiro desembolso — uma tranche de 15% —, mas até agora não há visibilidade de quando o montante será disponibilizado.
(Última atualização às 18h44)
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