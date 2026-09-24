Greenvolt investe 300 milhões de euros em projeto de armazenamento de energia na Polónia

A Greenvolt iniciou a construção de um projeto de armazenamento de energia em baterias (BESS) na Polónia com um investimento superior a 300 milhões de euros, disse esta quinta-feira a empresa à Lusa.

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A infraestrutura a ser construída na cidade de Siedlce, terá 600 MW de potência e 2,4 GWh de capacidade de armazenamento, o que segundo a Greenvolt trará “uma maior flexibilidade ao sistema elétrico polaco, armazenando eletricidade durante períodos de elevada produção de energia renovável e disponibilizando-a quando a procura aumenta”.

“Com Siedlce, estamos mais uma vez a passar dos planos à concretização, o mais importante é construir ativos, criar valor real e reforçar as infraestruturas necessárias para integrar mais energia renovável no sistema. A Polónia é um mercado estratégico para nós e o armazenamento de energia em baterias está a assumir uma importância cada vez maior no nosso crescimento”, afirmou o presidente executivo do grupo, João Manso Neto, citado em comunicado.

As baterias serão fornecidas pela BYD Energy Storage, sendo que a infraestrutura contempla 210 contentores de baterias e 105 contentores de transformadores equipados com sistemas de conversão de energia, permitindo o fluxo de eletricidade entre as baterias e a rede.

Este não é o único projeto polaco na carteira da empresa, tendo Turosn Koscielna, com 200 MW/800 MWh entrado em operação em julho de 2026, enquanto Elk, também com 200 MW/800 MWh, deverá entrar em operação comercial no quarto trimestre deste ano.

Quando os três projetos estiverem operacionais, disponibilizarão, em conjunto, 1 GW de potência e 4 GWh de capacidade de armazenamento.