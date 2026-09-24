Grupo francês Audensiel entra em Portugal compra da consultora LCG

O grupo francês Audensiel, especializado em serviços de tecnologias da informação, comprou uma participação maioritária na consultora portuguesa LCG, fundada em 2009 e liderada por Pedro Rebelo. Os seus cerca de 250 trabalhadores serão integrados na multinacional com sede em Boulogne-Billancourt.

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O negócio, cujo valor não foi divulgado, concretiza a internacionalização para Portugal da Audensiel, que emprega mais de 3.500 pessoas nos escritórios em França, Espanha, Bélgica, Suíça, Canadá e México. Questionado sobre se a estratégia de crescimento inorgânico vai continuar, fonte oficial da Audensiel explicou que a holding vai continuar “a analisar oportunidades”, mas não prevê expandir para novos países no curto prazo.

“Esta presença em Portugal é uma etapa fundamental do nosso desenvolvimento. A LCG partilha a nossa visão, os nossos valores e uma forte cultura de crescimento. Esta operação permite-nos disponibilizar uma oferta nearshore de elevada qualidade aos nossos clientes, continuando a crescer de forma significativa no mercado local português”, disse o fundador e presidente da Audensiel, Nicolas Pacault.

Numa lógica de continuidade operacional, a LCG vai continuar a ser liderada pela sua equipa fundadora e de gestão, nomeadamente Pedro Rebelo (CEO) e Tiago Romeiras (vice-presidente). “Esta aproximação abre novas perspetivas para as nossas equipas e para os nossos clientes, preservando aquilo que constitui a identidade da LCG. A continuidade da gestão permitirá acompanhar esta nova etapa, com o objetivo de oferecer um espectro tecnológico ainda mais amplo aos nossos clientes locais, bem como às grandes empresas europeias”, realça Pedro Rebelo.

A LCG dedica-se à consultoria tecnológica e de gestão. Assim, o objetivo da Audensiel com esta operação é ganhar maior especialização em consultoria de negócio e aplicações, dados e analítica, modernização de aplicações, cibersegurança e cloud. Ademais, capta uma carteira de clientes composta por empresas de renome como Vodafone, Nos, AXA, Ageas, AdvanceCare, Brisa e entidades como a Federação Portuguesa de Futebol ou o Ministério da Saúde.

Fundada em 2013, a nova proprietária Audensiel, cujos investidores são o fundo de investimento Sagard e a Capza – está a projetar terminar este ano com um volume de negócios previsto de 350 milhões de euros em 2026.

A transação luso-gaulesa foi assessorada pela TH Global Capital na parte financeira e pelas sociedades de advogados Gómez-Acebo & Pombo e Uría Menéndez nas questões jurídicas, enquanto a Eight Advisory Iberia esteve encarregue da due diligence financeira.