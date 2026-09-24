Inscrições abertas para 50 mil vagas gratuitas em cursos de IA, dados e liderança

O banco Santander e a plataforma de ensino remoto Coursera juntaram-se para disponibilizar mais 50 mil vagas gratuitas para cursos online nas áreas de Inteligência Artificial (IA), análise de dados, liderança, marketing, inovação e línguas. As inscrições estarão abertas até 9 de dezembro, sendo que se podem candidatar pessoas com mais de 18 anos, mesmo que não sejam clientes da referida instituição bancária.

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“A iniciativa, integrada no programa ‘Santander Skills for Work‘ está aberta a todas as pessoas com mais de 18 anos residentes nos 12 países abrangidos, incluindo Portugal. Os participantes terão acesso gratuito durante 12 meses a uma seleção de mais de 80 cursos desenvolvidos pela Coursera em parceria com universidades e especialistas“, informa o Santander, numa nota enviada às redações.

Esta oferta inclui tanto cursos de curta duração, como de longa duração, com conteúdos práticos e certificação oficial da mencionada plataforma. Não é preciso ter um diploma universitário para aceder a esta formação. As candidaturas devem ser feitas online.

Estas 50 mil vagas agora anunciadas vêm juntar-se às 50 mil que já tinham divulgadas em agosto. Em comunicado, o Santander sublinha que esta iniciativa surge “num momento em que a rápida adoção da Inteligência Artificial e a digitalização estão a aumentar a necessidade de adquirir novas competências profissionais“.

“O Santander e a Coursera reforçam a sua parceria para tornar a formação de elevada qualidade acessível a um público mais alargado e ajudar profissionais de diferentes áreas e percursos a adquirir as competências necessárias para responder às exigências de um mercado de trabalho em constante transformação”, lê-se na nota enviada às redações.