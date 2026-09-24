Investor Talks reúne mais de 2.000 pessoas em Portimão e prepara regresso em 2027

O Investor Talks 2026 reuniu mais de 2.000 participantes nos dias 12 e 13 de setembro, no Portimão Arena, naquela que foi a maior edição do evento dedicado aos investimentos e negócios em Portugal.

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Ao longo de dois dias, participantes provenientes de praticamente todo o território nacional passaram pelos quatro palcos do evento, com particular representatividade das regiões do Algarve, Lisboa e Porto.

Para além das mais de 50 sessões realizadas, a componente de negócios e networking assumiu especial relevância nesta edição. Mais de 25 empresas estiveram presentes a apresentar os seus produtos e serviços, tendo sido realizadas centenas de reuniões e interações de negócio e geradas milhares de leads entre empresas, parceiros e participantes. A nível de alcance nas várias plataformas de comunicação, o Investor Talks gerou mais de 5 milhões de visualizações nos seus conteúdos.

Uma edição que marcou uma nova fase

A 5.ª edição ficou também marcada por uma mudança na liderança do Investor Talks, com Tomás Caeiro a assumir o evento e a iniciar uma nova fase no desenvolvimento do projeto, bem como um novo posicionamento.

Tomás Caeiro, que é o fundador do Money Talks (evento de referência de Literacia Financeira) diz que “esta foi uma oportunidade de conseguirmos ficar com dois dos principais eventos das áreas de Literacia Financeira, Investimentos e Negócios de Portugal. O Money Talks assume o posicionamento do evento de referência em Literacia Financeira e o Investor Talks das áreas de Investimentos e Negócios”.

A edição de 2026 trouxe já várias alterações ao conceito e à experiência do participante, desde a criação e diferenciação dos quatro palcos — Palco Investor Talks, Palco XTB, Palco Real Estate e Palco Business — ao reforço das áreas de networking, lounges, food court, exposição empresarial, sunset party e momentos de convívio fora das sessões.

Tomás Caeiro salientou que “esta edição era particularmente importante e queríamos que fosse um sucesso, por um lado porque era a primeira que a nossa equipa assumia a liderança, e por outro porque era a “despedida” do fundador Rúben Rocha, que fez um trabalho incrível em criar este evento de raiz e ter feito 4 edições consecutivas.”

Segundo a organização, o feedback recebido superou as expectativas, com as inovações introduzidas a serem reconhecidas e valorizadas por participantes, parceiros, oradores e sponsors.

“Recebemos muitos elogios e muitas mensagens com feedback surreal, o que nos deixa muito satisfeitos e com um sentimento de missão cumprida” – refere Tomás Caeiro.

A diversidade de conteúdos foi igualmente uma das apostas da edição, juntando num único evento temas como finanças pessoais, mercados financeiros, imobiliário, empreendedorismo, marketing, tecnologia e desenvolvimento de negócios.

Investor Talks regressa em 2027

Depois da edição de Portimão, a organização confirma já o regresso do Investor Talks em 2027.

As datas da próxima edição ainda não estão definidas, mas a organização encontra-se a trabalhar no sentido de manter o evento em Portimão, dando continuidade à ligação criada com a cidade e consolidando o Investor Talks como um dos grandes encontros anuais de investidores, empresários e empreendedores em Portugal.

O Investor Talks contou com o apoio de CM Portimão, XTB, Dengun, Safebrok, StartUP23, Gudis, Lucas VS Academy, KW Flash Algarve Sotavento, Elementum Portugal, Branco Real Estate e ainda vários parceiros de referência como Sagres, Delta, Culligan, Red Bull, entre outros.

Mais do que exposição de marca

Um dos objetivos para 2027 será continuar a reforçar o Investor Talks enquanto plataforma de ligação entre marcas e uma comunidade interessada em investimentos, negócios e empreendedorismo. A organização pretende aumentar as oportunidades de interação entre empresas e participantes e desenvolver formatos que permitam aos sponsors integrarem-se de forma ainda mais natural na experiência do evento.

“Não queremos que uma empresa patrocine o Investor Talks apenas para colocar um logótipo numa parede. Não vendemos isso. Queremos sim que saia do evento com um posicionamento reforçado, com novos contactos, leads e oportunidades de negócio. Sei que estamos a ser bem sucedidos nesta estratégia porque temos os sponsors a voltar e a olhar para o Investor Talks como um investimento e não apenas como uma despesa de marketing”, explica Tomás Caeiro.