Mercados

Isabel Schnabel deixa BCE para assumir cargo de topo no FMI

  • ECO
  • 16:30

Depois de ter sido apontada como possível sucessora de Christine Lagarde na presidência do BCE, a economista alemã ruma ao Fundo Monetário Internacional a partir de janeiro de 2027.

Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), vai deixar a instituição para assumir funções de destaque no Fundo Monetário Internacional (FMI). A economista alemã comunicou à presidente Christine Lagarde que sai do cargo a 3 de janeiro de 2027, avança o BCE em comunicado publicado esta quinta-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, anunciou a intenção de nomear Schnabel para “Conselheira Financeira e Diretora do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais” do Fundo, com efeitos a partir de 4 de janeiro do próximo ano. Até essa data, a economista mantém-se no BCE e continua a exercer as suas atuais responsabilidades.

O BCE esclarece ainda que, na sequência de um parecer do Comité de Ética da instituição, o Conselho de Governadores decidiu não exigir qualquer cláusula de não concorrência, ou seja, um intervalo de tempo entre a saída e o novo cargo. Ainda assim, Schnabel “não estará envolvida em quaisquer assuntos relacionados com o FMI durante o remanescente do seu mandato no BCE”, esclarece o banco central.

Isabel desempenhou um papel fundamental na determinação do BCE em estabilizar a inflação na nossa meta de médio prazo de 2% e contribuiu enormemente para a modernização das operações do BCE, de forma a responder aos desafios do século XXI.

Christine Lagarde

Presidente do Banco Central Europeu

A substituição de Schnabel no Conselho Executivo caberá ao Conselho Europeu, seguindo o procedimento previsto no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e as suas responsabilidades poderão ser temporariamente distribuídas pelos restantes membros do órgão até essa nomeação.

Lagarde agradeceu à colega alemã “o seu contributo excecional ao longo dos últimos sete anos”, sublinhando que “Isabel desempenhou um papel fundamental na determinação do BCE em estabilizar a inflação na nossa meta de médio prazo de 2% e contribuiu enormemente para a modernização das operações do BCE, de forma a responder aos desafios do século XXI”.

A presidente do banco central acrescentou ainda que “o seu compromisso com o serviço público foi inestimável para a nossa instituição e para as pessoas que servimos na Europa”.

A saída antecipada de Schnabel surge poucos meses depois de o seu nome ter figurado entre os apontados para suceder a Lagarde na liderança do BCE, num cenário em que a presidente francesa poderá deixar o cargo antes do final do mandato, em outubro de 2027. Com a ida para o FMI, esse cenário fica definitivamente afastado, cabendo agora à Alemanha decidir se avança com outro nome para o lugar que Schnabel deixa vago no Conselho Executivo do BCE.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Isabel Schnabel deixa BCE para assumir cargo de topo no FMI

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sucessão de Lagarde no BCE negociada até ao final do ano

Patrícia Abreu,

Governos da Zona Euro querem um plano para sucessão de Lagarde, do economista-chefe Philip Lane e Isabel Schnabel. Rumores voltam a reforçar hipótese de saída antes do termo do mandato.

1