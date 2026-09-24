Leitão Amaro diz que revisão do CFP confirma que “Governo sabia de forma mais certeira o que estava a fazer”

O ministro da Presidência argumentou esta quinta-feira que a revisão das projeções do Conselho das Finanças Públicas (CFP) para o saldo orçamental e para o crescimento da economia portuguesa veio confirmar que “o Governo é que sabia de uma forma mais rigorosa e mais certeira o que estava a fazer“. António Leitão Amaro sinalizou que a política das contas “justas e equilibradas” será para manter no Orçamento do Estado para 2027, admitindo, porém, que isso deixa a margem negocial “muito limitada”.

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“Ainda há pouco foram conhecidas as novas previsões do CFP. Recordam-se o que é que o CFP dizia sobre o saldo deste ano. Chegou a dizer que era um défice de um ponto percentual. No início do ano, apontava para 0,6. Agora, veio dizer que o caminho do Governo estará certo e que estamos com contas equilibradas“, sublinhou o ministro da Presidência, em conferência de imprensa após a reunião de Conselho de Ministros.

Aos jornalistas, Leitão Amaro explicou que a política das contas justas adotada pelo Executivo de Luís Montenegro tem gerado mais crescimento económico, mais emprego e aumentos salariais, daí que a economia esteja “mais pujante” e que se continue a conter a despesa.

“A atualização do CFP, dando razão ao Governo nas previsões que fez e corrigindo as suas próprias previsões mais pessimistas, confirmam que o Governo é que sabia de uma forma mais rigorosa e mais certeira o que estava a fazer e o resultado das suas políticas”, insistiu o ministro. Aliás, destacou que a despesa pública em Portugal está a crescer abaixo do crescimento do PIB e, portanto, “há um esforço de consolidação“.

A atualização do CFP, dando razão ao Governo nas previsões que fez e corrigindo as suas próprias previsões mais pessimistas, confirmam que o Governo é que sabia de uma forma mais rigorosa e mais certeira o que estava a fazer e o resultado das suas políticas. António Leitão Amaro Ministro da Presidência

Esta quinta-feira, o CFP reviu em alta as suas projeções para a evolução da economia portuguesa. Apontando agora para um crescimento de 2,2% este ano, mais 0,6 pontos do que a projeção anterior de 1,6%. Por outro lado, projeta um excedente orçamental de 0,2%, revendo em alta a estimativa anterior de 0,1%.

Quanto ao Orçamento do Estado para o próximo ano, o ministro da Presidência adiantou que a opção será continuar com a estratégia até aqui adotada, ainda que reconheça que isso deixa uma margem negocial muito limitada.

Leitão Amaro fez também questão de repetir a mensagem que já tinha sido transmitida pelo primeiro-ministro na semana passada: a de que este Governo está preocupado com a subida do custo de vida e preparado para avançar com medidas (como fez com a redução do IRS até ao sexto escalão), mas não está disposto a repetir o cenário de desiquilíbrio vivido há década e meia.

Não vamos tomar medidas hoje que estourem com as contas de amanhã. O que os portugueses nos pedem é sentido de responsabilidade. António Leitão Amaro Ministro da Presidência

“Estamos a devolver o esforço todo dos portugueses. Mas não vamos tomar medidas hoje que estourem com as contas de amanhã. O que os portugueses nos pedem é sentido de responsabilidade. Pedem sensibilidade, mas também responsabilidade”, disse o ministro, a cerca de duas semanas de a proposta orçamental para o próximo ano ser entregue no Parlamento.

Em paralelo a esta conferência de imprensa, decorria no Parlamento um debate sobre as medidas do Chega e do PS para combater a subida do custo de vida, nomeadamente a baixa do IVA dos combustíveis e da alimentação. Todas as propostas foram chumbadas.

Leitão Amaro também comentou esse tema, em declarações aos jornalistas. “Foi visível para todos como um e outro [Chega e PS], no meio da retórica parlamentar, se atiraram para os braços um do outro, sinalizando que se queriam casar. Esperemos que esse namoro não se concretize em resultados que nada ajudem os portugueses e ponham em causa o equilíbrio das contas públicas“, disse o governante. Entretanto, estas propostas já foram a votação e acabaram chumbadas.