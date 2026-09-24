Macron nega que CIA tenha alertado para possível ataque russo com drones na Europa

O Presidente francês, Emmanuel Macron, negou esta quinta-feira que a CIA tenha transmitido informações sobre um possível ataque de drones russos contra a Europa, embora tenha considerado possível que a França seja alvo de uma tentativa de ataque.

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“Podemos desmentir esta informação, a CIA não enviou este aviso“, frisou Macron numa entrevista conjunta às televisões TF1 e France 2.

Mas Macron considerou possível que a França seja alvo de uma tentativa de ataque com um drone carregado de explosivos, semelhante ao que ocorreu recentemente no aeroporto de Leipzig, que a Alemanha atribuiu à Rússia.

A França ainda não sofreu ataques deste tipo, “mas quando me perguntam ‘isso pode acontecer? ‘, a minha resposta é sim”, referiu o chefe de Estado francês na entrevista, acrescentando que a Rússia considera que “a Europa é a profundidade estratégica da Ucrânia”.

O jornal espanhol El Mundo noticiou esta quinta-feira que os Estados Unidos terão partilhado informações com vários governos europeus sobre eventuais ataques com drones que a Rússia estaria a preparar contra Espanha, França ou Itália.

As aeronaves não tripuladas seriam lançadas do mar a partir de navios mercantes, disse ao jornal uma fonte próxima do Ministério da Defesa da Lituânia, sob a condição de não ser identificada.

Os três eventuais alvos realizam eleições em 2027 e a Rússia poderá querer explorar a seu favor a participação de forças políticas radicais, justificaram analistas. A Rússia considera que o fornecimento de armamento, dados de inteligência e assessores militares à Ucrânia transforma os países ocidentais em participantes do conflito e alvos legítimos.

O El Mundo noticiou também que informações sobre os planos russos circulam nas capitais europeias desde a viagem do diretor da CIA, John Ratcliffe, a Moscovo, em 25 de agosto, na qual advertiu a Rússia contra provocações à NATO.

Ainda na entrevista desta quinta-feira, Macron considerou também “um cenário credível” uma nova mobilização russa de 300 mil homens para a guerra contra a Ucrânia. “O sinal que a Rússia está a enviar hoje é: estamos prontos para fazer ainda mais sacrifícios para tomar todo o Donbass”, acrescentou Macron na mesma entrevista.

Macron sublinhou ainda que, desde a invasão da Ucrânia, esta guerra já custou à Rússia “1,2 milhões de homens”, entre feridos e mortos.

O Presidente francês anunciou ainda o envio de “meios militares” para proteger o complexo de Yanbu, um elo estratégico da rede de instalações energéticas da Arábia Saudita.

“Esta é a discussão que finalizámos com os sauditas. Vamos enviar meios militares, ou seja, soldados, radares e sistemas de defesa, para proteger este local, não para nos envolvermos em qualquer conflito, mas para proteger este local”, frisou, justificando a decisão com o objetivo de promover a estabilização dos mercados petrolíferos.

Principal terminal saudita de exportação de petróleo bruto no mar Vermelho, esta instalação desempenhou um papel crucial durante os conflitos no Médio Oriente, permitindo à Arábia Saudita contornar o estreito de Ormuz para exportar o seu petróleo.