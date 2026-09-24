Mariana Leite Soares vence Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II

A sonoplasta, desenhadora de som, música e performer Mariana Leite Soares é a vencedora da 7.ª edição do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II. O galardão, no valor de cinco mil euros, foi entregue na noite de quarta-feira numa cerimónia realizada na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

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Promovido desde 2020 pelo Teatro Nacional D. Maria II e pelo Grupo Ageas Portugal, o prémio destina-se a profissionais de teatro até aos 30 anos e distingue a qualidade artística, a inovação e o contributo para o desenvolvimento do setor.

Natural do Porto, Mariana Leite Soares tem um percurso multidisciplinar que cruza o som, a música e a cena. Com colaborações com estruturas como o Teatro Experimental do Porto, Serralves e Teatro Nacional São João, prepara-se para estrear em outubro o seu primeiro espetáculo a título individual, “Absoluto”, no Teatro Municipal do Porto.

“É um enorme incentivo para continuar a crescer”, comentou Mariana Leite Soares, que se junta assim a nomes como Sara Barros Leitão, Mário Coelho e Marco Mendonça na lista de vencedores das edições anteriores.